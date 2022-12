Ida Platano si lascia andare su Riccardo dopo Uomini e Donne: “Volevo dare un’altra…”

Uomini e Donne, Trono Over, la vera star, da qualche anno a questa parte, del dating show di Canale 5, ideato e condotto in maniera magistrale dalla Regina delle Reti Mediaset Maria De Filippi, è lei, la bellissima Ida Platano che ora, dopo aver dato l’ennesima occasione al suo storico ex Riccardo Guarnieri, ha guardato altrove ed è felice.

Indubbiamente per la dama e il cavaliere è stata una storia molto importante. Lei fino a poco tempo fa era ancora innamorata di lui, inutile negarlo, ma poi si è stancata dei suoi continui e assai estenuanti tira e molla, e ha deciso di lasciarlo andare. La verità sul loro rapporto e il suo presente.

La parrucchiera, ormai bresciana di adozione, da qualche settimana è uscita dal programma che le ha donato la fama per vivere con maggiore libertà e alla luce del sole la sua liason con il cavaliere Alessandro Vicinanza, che quasi lo scorso anno- come i telespettatori più assidui si ricorderanno- scese dalla famose scale proprio con il preciso scopo di conoscerla e di conquistarla. Alla fine ci è riuscito ma poi ” le cose” fra i due non hanno avuto l’happy end.

Ecco che poi è entrato nuovamente in scena l’ex Riccardo Guarnieri, che è ancora amatissimo da molte donne, fan della trasmissione, che ha gettato Ida nella confusione più nera. Diciamo pure che le è preso quasi un colpo quando l’ha visto seduto nel parterre dei cavalieri! Lui poi l’ha fatta nuovamente soffrire uscendo con altre dame, salvo poi- come si suol dire- ” lanciare il sasso e nascondere la mano“. Ma nonostante ciò, lei ha comunque voluto dargli un’altra possibilità…

Lo ha confessato la stessa durante una sua nuova ospitata a Verissimo, dove stavolta non si è presentata da sola, ma insieme al suo fidanzato! E riguardo al suo ex esattamente che cosa ha detto la donna? “Non rinnego nulla, era tutto vero. È stata una storia forte e molto travagliata. Quell’amore l’ho vissuto a pieno, ma oggi so che è passato”.

La confessione di Ida su Riccardo tra passato e presente

Una frase che ha fatto- ovviamente- tirare un bel sospiro di sollievo ai suoi fan, compresi quelli della prima ora, che erano davvero stanchi di vederla soffrire per lui che- secondo molti- giocava con i suoi sentimenti solo con lo scopo di fare audience e di non uscire di scena.

Ma a lei questo non è mai interessato e- infatti- quando ha capito che con Alessandro era arrivato il momento di fare sul serio, sebbene negli scorsi mesi la loro relazione non fosse andata nei migliori dei modi, ha deciso con lui di uscire dalla trasmissione per viversi davvero. Se in passato con Vicinanza non aveva funzionato era anche per via di un suo coinvolgimento emotivo con l’affascinante Ranieri: “Avevo voluto dare un’ultima possibilità alla mia storia con Riccardo. Ma le cose non sono andate, non ci siamo trovati caratterialmente”.

E ora? Come si sente? “La vita va avanti e io ho voltato pagina. Il mio presente è Alessandro“, ha affermato felice la donna con lo sguardo innamorato e gli occhi che le brillavano di una luce nuove e speciale.