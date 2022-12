Kate Middleton si lascia andare alle punturine: ecco il segreto della sua bellezza | Altro che Madre natura!

Kate Middleton è senza dubbio uno dei membri della famiglia reale inglese più amati non solo dai sudditi, ma dall’intera popolazione mondiale. Il merito è del suo buon cuore, in quanto si prodiga con il marito, il Principe William, per il prossimo.

Emblema di stile ed eleganza, Kate Middleton non ne sbaglia una. Sa sempre come avere gli occhi puntati addosso. Tuttavia si dice che il merito della sua bellezza non dipende solo da Madre natura. Anche lei ha fatto ricorso alla chirurgia estetica? Andiamo a scoprire la risposta.

Nata il 9 gennaio 1982, Kate Middleton ha incontrato l’attuale marito nel 2001 presso l’Università di St Andrews in Scozia. Solo nel 2010 sono usciti allo scoperto e l’anno successivo sono convolati a nozze nell’abbazia di Westminster. Successivamente sono diventati genitori di George, Charlotte e Louis.

Kate ha sempre proposto degli outfit pazzeschi a ogni evento. È sempre stato impeccabile al punto tale che secondo la rivista Time è stata definita una delle 100 persone più influenti nel mondo.

Inoltre con il marito sta cercando di modernizzare la monarchia inglese. Infatti sono sempre in viaggio per il mondo, soprattutto per sostenere i più bisognosi. È impossibile non amarla. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di un fascino strepitoso, ma ci sarà lo zampino di qualche medico? Ecco come stanno realmente le cose.

La conferma arriva da un medico

Skate e al centro del gossip, dal momento che sul tabloid americano Ok! Magazine si sta dicendo che Kate si sia sottoposta a tre interventi di chirurgia estetica e a rivelarlo è stato un medico che ha chiesto di rimanere anonimo. Si sarebbe sottoposta per ben due volte a una rinoplastica: la prima volta nel 2005 e la seconda nel 2011. Piccoli interventi che hanno fatto la differenza.

Per quanto riguarda il terzo l’avrebbe fatto al seno dopo la nascita di George e Charlotte. Si tratterebbe di interventi che non hanno stravolto i suoi connotati, ma semplicemente potenziato dei dettagli. A prescindere da tutto in tanti sono concordi nel dire che sia una delle donne della famiglia reale più belle in assoluto.

Tra le curiosità non tutti sanno che per il suo 34° compleanno il Principe William le ha regalato un concerto privato di Adele. In passato ha lavorato come commessa in una famosa catena di abbigliamento, ovvero la Junior Jigsaw. Ama i viaggi e ha studiato a Firenze presso la British Institute. È allergica ai cavalli e si è sposata a 29 anni, dunque è stata definita la sposa più “vecchia” della casa reale inglese.