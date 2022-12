Tomaso Trussardi, dopo l’addio a Michelle si è trasferito qui: la casa fa impallidire l’ex moglie

Tomaso Trussardi da quando è tornato scapolo, dopo la separazione dalla moglie Michelle Hunziker, con la quale ultimamente ci è stato un riavvicinamento, ha cambiato casa. Sapete com’è e come è stata arredata?

Lui è molto riservato e non ama molto parlare di se e- soprattutto- del suo privato che tale per lui dovrebbe rimanere il più possibile. Ma siamo- comunque- riusciti a scoprire dove vive l’uomo…

Se la sua ex moglie ha preso casa a Milano anche per motivi lavorativi, lui ha optato per la sua Bergamo. Vive da solo, dal momento che le figliolette Sole e Celeste, che sono ancora tanto piccine, vivono- come è anche normale che sia- con la loro mamma. Lui le vede spesso ed è un ottimo padre. Certo, ora si sentirà un po’ solo tra le pareti domestiche, dopo che per tanti anni ha vissuto con tante persone intorno!

Inoltre può anche essere che in certi momenti sia vinto dallo sconforto e dai ricordi, sia quelli felici che quelli più tristi, dal momento che lui vive ancora nella stessa casa di famiglia dove ha vissuto per svariato tempo, diciamo la bellezza di dieci anni, con la sua Michelle! Una scelta forte- certo- che ci fa comprendere quanto l’uomo sia- in realtà- dotato di una grande tempra caratteriale che gli ha permesso di diventare, nonostante la sua giovane età, da molti anni un imprenditore di immenso successo su scala internazionale.

La casa è – dunque – molto ampia e spaziosa, oltre che dotata di un bel giardino all’inglese e di mille confort. Tante sono le camere da letto. Lo stile? Colorato al massimo grado e volto a sfruttare al massimo gli spazi disponibili, evitando – però- il sovraffollamento che- diciamolo pure- non è per niente chic!

Una casa coloratissima e chic

Nei vari soggiorni possiamo notare coloratissimi divani che mettono subito allegria, pouf in tinta, e tanti quadri di vario stile appesi alle pareti in maniera del tutto ordinata. Parquet e tappeti grandi e avvolgenti, coprono il pavimento in alcuni punti. E poi tanti cuscini rendono il relax ancora più confortevole!

E che dire della terrazza? Ampia e dotata di una vista mozzafiato che ci permette di ammirare il paesaggio naturale delimitato dalle colline. Una vera coccola per l’anima non c’è che dire!

Non c’è- dunque- pertanto da stupirsi se Tomaso, nonostante la fine del suo matrimonio, abbia deciso di rimanere in questa casa che è davvero una piccola opera d’arte!