Chanel Totti, dopo il divorzio dei genitori non risparmia frecciatine: “E’ da buttare…”

Francesco Totti e Ilary Blasi da luglio sono al centro dell’attenzione per via della loro inaspettata separazione. Adesso stanno conducendo la propria vita accanto ad altre persone, in quanto si dichiarano di nuovo felici.

Nonostante tutto hanno cercato di tutelare i tre figli Chanel, Cristian e Isabel. La prima in questa giorni sui social si è lasciata andare e un piccolo sfogo che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire chi è destinatario delle sue parole.

Dopo anni di matrimonio l’ex capitano della Roma e la bellissima conduttrice hanno deciso di dirsi addio. All’inizio si dava la colpa a Noemi Bocchi, ma in realtà tanti retroscena sono emersi in questi mesi. Totti aveva riferito di essere stato il primo a soffrire per un gesto di infedeltà dell’ormai ex moglie. Poi ha ritrattato per avere un rapporto civile con la madre dei figli.

Adesso lui è uscito allo scoperto con Noemi mentre Ilary è stata vista in aeroporto a Zurigo tra le braccia dell’imprenditore tedesco Sebastian. Sulle pagine dei settimanali sono state pubblicate le foto e al momento lei non ha lasciato alcuna dichiarazione in merito.

Sulla faccenda sono intervenuti anche i figli, i quali hanno preso le difese dei genitori. Di conseguenza si sono create delle tensioni anche tra loro per via della separazione. Le parole di Chanel riportate in un video pubblicato sui social di recente non sono passate inosservate. Ecco cosa ha detto.

Chanel senza peli sulla lingua sui social

Chanel è una splendida adolescente dotata di una bellezza pazzesca. In tanti sostengono che sia identica alla madre. Con i fratelli è volata in Tanzania con la madre e la zia Silvia per scappare dal peso mediatico del gossip. C’è chi la paragona ad Aurora Ramazzotti, in quanto si è sempre mostrata a suo agio davanti alle telecamere.

Su Tik Tok ha un profilo molto seguito ed è proprio lì che ha lanciato delle vere proprie frecciatine ai genitori e alla compagna del padre. Stavolta, però, si è focalizzata sul fratello pronunciando queste parole: “Mio fratello è da buttare”.

In effetti tra i due pare che non ci sia un rapporto sereno e probabilmente ciò sarà dipeso dalla separazione. Lei sostiene la madre mentre lui si è avvicinato di più al padre.

Per il momento il diretto interessato non ha replicato. Tuttavia qualcuno pensa che la faccenda non finirà nel dimenticatoio. Dimostrazione che la relazione ormai archiviata dei genitori fa discutere ancora anche qui ha vissuto il tutto in prima persona.