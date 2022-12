Test Psicologico, quanti leoni vedi nell’immagine? Se non vuoi sapere la tua età mentale non farlo

I test psicologici vanno davvero forte in Rete e soprattutto sui Social. E ora ne esiste uno in tale direzione che sta letteralmente spopolando. Per realizzarlo da soli o in compagnia, vi basteranno pochi minuti. La cosa importante è non perdere mai e poi mai la concentrazione e aguzzare come si deve la vista!

In poche parole bisogna solo osservare la magnifica immagine, un quadro delizioso e dal sapore romantico, e rispondere dopo pochi istanti al seguente quesito: quanti leoni vedete qui rappresentati?

Ovviamente non è così semplice dare una risposta a questa domanda che apparentemente appare alquanto scontata. Difatti la fotografia, che è -a dir poco- meravigliosa e che non sfigurerebbe di certo, dopo averla ben incorniciata, su una parete della nostra casa o del nostro ufficio, è alquanto ingannevole.

Detto ciò, come sorta di piccola premessa vi invitiamo, dopo aver fatto un bel sospiro di sollievo, a non farvi distrarre da agenti esterni, tantomeno dal vostro telefono, al fine di svolgere come si deve e nella maniera più corretta possibile, questo test a carattere squisitamente psicologico.

Come secondo suggerimento vi diciamo di aguzzare la vista, quindi di iniziare a osservare molto attentamente l’immagine, per dare il via all’appassionante ricerca dei leoni, che sono stati furbescamente nascosti in essa. Scaduti 15 secondi dovete però dare il vostro responso, dunque dire, senza troppo giri di parole, il numero preciso dei leoni che avete scovato. Solo così scoprirete la vostra reale età mentale! E ora via con i responsi...

I responsi

Ne avete notati 1 o al massimo 4? Significa che avete un’età mentale pari a 25 anni, al di là di quella che possedete a livello anagrafico. Ciò significa che si è dotati di una personalità giovanile e che tende a trovare la positività in ogni situazione, oltre che a modi alquanto inconsueti per risolvere le varie problematiche che si possono incontrare nel corso della vita in generale e delle giornate.

Se -invece- ne avete individuati un numero tra 4 e 6 significa che avete un’età media mentale che ricade tra i 30 e i 40 anni e che quindi tendete a vivere in una maniera piuttosto serena e tranquilla. Siete persone generalmente calme ed equilibrate , oltre che in armonia con se stesse. Mettete sempre al primo posto la famiglia, il lavoro e gli amici, soprattutto quelli della prima ora.

Se poi ne avete scovati più di 6 e al massimo 10 significa che mentalmente parlando avete 40 anni. Siete intelligenti e amate profondamente il comfort, il pianificare ogni cosa e l’ordine in ogni ambito. Non amate aspettare e perdere tempo dal momento che siete molto seri. Se -infine- ne avete contati più di 10 significa che mentalmente parlando avete meno di 25 anni e che dunque possedete indubbiamente un profilo psicologico di un soggetto altamente sincero e amichevole, che però pecca eccessivamente in sensibilità e che pertanto può essere talora vittima di cattiverie e prese in giro da persone che non hanno un gran cuore, quindi fate attenzione!