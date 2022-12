“So che a breve divorzierai e…”: Alberto Matano non può più nasconderlo | La rivelazione a La Vita in diretta

Alberto Matano è uno dei conduttori più amati del mondo dello spettacolo italiano e il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità. Di recente ha avuto modo di relazionarsi con un personaggio pubblico molto famoso, il quale avrebbe fatto una dichiarazione inerente al matrimonio che non è passata inosservata. Ecco cosa ha detto durante una puntata de La vita in diretta.

Nato a Catanzaro il 9 settembre 1972, Alberto Matano è un giornalista, conduttore e autore televisivo. Laureato in Giurisprudenza presso La Sapienza di Roma nel 1995, l’anno successivo ha superato la selezione per la Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia. Nel 1998 ha avuto inizio la sua carriera televisiva e nel 2007 è stato contattato dai produttori del Tg1 e gli è stato dato l’incarico di occuparsi della cronaca politico-parlamentare.

Nel 2012 ha fatto parte del cast Unomattina Estate e poi è diventato conduttore di Speciale Tg1 in diretta. La stagione 2019/2020 de la La vita in diretta è stato affiancato da Lorella Cuccarini, ma ora è solo al timone della conduzione. Nella puntata andata in onda mercoledì 7 dicembre, durata non più di 40 minuti, Alberto Matano si è preso il suo spazio parlando sia di cronaca che di spettacolo. L’ultimo tema è stato affrontato con uno dei giurati di Tale e Quale Show, ovvero quello più temuto dei concorrenti. Qualcuno avrà già capito di chi si sta parlando.

Un’ospite d’eccezione a La Vita in Diretta

Il giurato in questione non è altro che l’inimitabile Cristiano Malgioglio. Nell’ultima edizione di Tale e Quale Show non ha lasciato scampo a nessun concorrente. Molti ricorderanno le dure parole che ha utilizzato soprattutto con Valeria Marini e gli outfit che ha proposto in ogni puntata. Ha colto l’occasione per parlare del suo nuovo programma Mi casa es tu casa su Rai 2: “Ho voluto essere in televisione con qualcosa di colorato, perché in questo periodo ci sono tante storie tristi…Ne sentiamo tante tra Covid e guerra”.

La frase inaspettata gela lo studio

Poi a un certo punto ha ironizzato sulla vita privata del conduttore: “So che a breve divorzierai e poi sposerai Mara Venier”. Il motivo di quest’affermazione è stato il video realizzato da lui e la Venier condiviso poi sui social qualche giorno fa.

In realtà l’uomo è felicemente sposato con Riccardo Mannino. I due sono innamoratissimi e da anni stanno insieme, ma sono riusciti a tutelare nel migliore dei modi la loro love story dal gossip. Al loro matrimonio c’era la Venier e ciò conferma l’amicizia che li lega da sempre.