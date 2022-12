Gianluca Ginoble de Il Volo, finalmente il lieto annuncio con la fidanzata: “Ora posso dirvelo”

Il Volo è il trio canoro composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Nonostante passino gli anni riscuotono sempre un grande successo e il merito non è solo del loro talento, ma anche del fascino che aumenta sempre più. Le fan impazziscono per loro, ma devono accettare l’idea che Gianluca ha il cuore impegnato. Di recente ha ufficializzato il suo fidanzamento con una bellissima ragazza. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul suo conto.

I tre ragazzi si sono fatti conoscere dal pubblico italiano nel 2009 quando hanno partecipato alla seconda edizione del programma televisivo Ti lascio una canzone. In quel periodo non avevano ancora raggiunto la maggiore età, eppure sono riusciti a farsi strada nel mondo della musica. I due tenori e il baritono sono stati i primi italiani ad aver firmato un contratto con la Geffen, in quanto hanno vinto il Festival di Sanremo del 2015 con il brano Grande amore. Hanno proposto la stessa canzone rappresentando l’Italia all’Eurovision song contest 2015 e hanno ottenuto il terzo posto.

Qualche giorno fa sono stati ospiti di Maria De Filippi nello studio di Amici e hanno avuto il compito di giudicare le esibizioni canore degli allievi e poi si sono esibiti per la gioia dei presenti. Tutti sono concordi nel dire che con il passare degli anni sono diventati degli uomini estremamente affascinanti. Purtroppo le ammiratrici devono accettare l’idea che Gianluca è innamoratissimo. Da poco è uscito allo scoperto con la sua dolce metà.

“Oggi sono fidanzato e realmente innamorato”

La ragazza in questione si chiama Eleonora Venturini Storaro. È la nipote del direttore della fotografia Vittorio Storaro. Il cantante le ha dedicato un post su Instagram svelando così la sua identità. Poi durante un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin l’anno scorso ha confessato di essere innamorato: “Sono fidanzato, si chiama come mia madre: Eleonora. Oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente: sono felice”.

Curiosità sulla fidanzata del cantante

In quell’occasione non ha dato tanti dettagli, ma oggi abbiamo qualche informazione in più. Eleonora è nata a Roma ed è laureata in Scienze della moda e del costume all’Università La Sapienza di Roma. Attualmente lavora come graphic designer. Dando un’occhiata al suo profilo social, è chiaro che ami lo sport.

In passato nella vita del cantante c’è stata una ragazza di nome Francesca e poi Pasqualina Sanna che ha partecipato ha un’edizione de La pupa e il secchione. Da non dimenticare Mercedes Henger.