Ambra Angiolini affranta : la ricerca ora è ‘disperata’ | Com’è ridotta

Ambra Angiolini, da mesi in forza in qualità di giudice di X Factor Italia, sta cercando casa e pure disperatamente! E pare, come ci dimostra Chi, il magazine diretto dal mitico Alfonso Signorini, che l’abbia pure trovata dopo l’arrivo di un duro sfratto.

Non è un gran momento per l’artista romana: difatti, dopo aver visto chiudersi negli scorsi mesi la sua lunga storia d’amore con Massimiliano Allegri, con il quale si parlava di convivenza, ecco che ha ricevuto un altro bel colpo: in poche parole è stata costretta, dopo la sentenza emessa dal tribunale, a lasciare la casa dove si trovava in affitto.

E allora che ha pensato di fare? Di tirare un bel sospiro si sollievo e di rimboccarsi ancora una volta le maniche, in nome della sua ingente determinazione e ragguardevole forza d’animo, ripartendo da zero. E per farlo ha iniziato fin da subito, memore del famoso e assolutamente veritiero detto popolare ” chi ha tempo, non perda tempo” di darsi immediatamente alla ricerca di una nuova dimora e pare che l’abbia già trovata! Ma che fortuna!

Tuttavia stavolta ha deciso, memore dell’ultimo fatto successo, di non optare più per l’affitto, bensì per l’acquisto di un immobile, il che ci fa pensare che non possa essere del tutto una scelta temporanea o forse sì dal momento che poi, in quanto proprietaria, potrebbe decidere in seguito di affittarlo lei stessa a terzi.

” Il tutto” è stato fedelmente immortalato dai fedeli paparazzi di Chi, il noto magazine, diretto dal sempre accorto Alfonso Signorini, ora nuovamente al timone del Grande Fratello Vip, che è riuscito a mostrarci l’ex ragazza di Non è la Rai mentre con il suo trolley leggeva con estrema attenzione i vari annunci di case e/o appartamenti in vendita affissi sul vetro di un’agenzia immobiliare.

Ha trovato casa, ma basta affitto!

La casa in questione è sita a Milano e pare che l’appartamento scelto dalla Angiolini sia molto vicino a Radio Capital dove lei lavora da diverso tempo in qualità di brava e assai spigliata speaker radiofonica. Una mansione che le piace davvero molto come ha più volte dichiarato lei più volte sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, da lei ben gestito, dove ama mantenere un contatto diretto e il più possibile costante con i suoi fan.

Fan che sono assai felici di appurare che lei ora come ora abbia risolto il problema della sua nuova dimora dove certamente ospiterà anche i figli Jolanda, diventata da poco maggiorenne, e Leonardo che sono stati frutti del suo amore con il cantautore bresciano Francesco Renga con il quale è in ottimi rapporti.

I due- tra l’altro- sono stati avvistati di recente insieme in atteggiamenti molto affettuosi e complici ma non c’è stato alcun ritorno di fiamma, come hanno sperato molti dei loro numerosi sostenitori.