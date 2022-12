Romina Carrisi, dopo anni non è più riuscita a tenerselo dentro: “Piangevo disperata come se mi stessero deportando e…”

Oggi è un altro giorno, la splendida Romina Carrisi, la figlia della bellissima Romina Power e del mitico Albano, ha lasciato tutti quanti sconvolti i telespettatori, assai numerosi della trasmissione, con una dichiarazione molto intima. Ed è commozione generale, anche da parte della squisita padrona di casa.

Ha scelto il salotto televisivo dell’ amica carissima Serena Bortone con la quale collabora da tempo, la giovane donna per parlare a cuore aperto del suo passato e- in particolare- di un episodio, ancora sconosciuto ai più, decisamente molto speciale e assai commovente.

Non è una persona che ama molto parlare di se e del suo privato che tale per lei dovrebbe rimanere il più possibile anche se, essendo la figlia di Albano e di Romina Power, due autentici miti viventi, apprezzati e amati ancora oggi in tutto il mondo, oltre a essere una ex coppia molto chiacchierata, ed essendo lei un personaggio televisivo molto noto, ” la cosa”- per così dire- pare essere quasi impossibile!

Tuttavia lei non è incline a rilasciare interviste, salvo accettare volentieri l’invito sia di Zia Mara nel suo Domenica In sia di Silvia Toffanin nel suo rotocalco Verissimo, per parlare della sua famiglia alla quale è legatissima. Ma ora, durante una puntata di Oggi è un altro giorno, programma di punta del pomeriggio dei giorni feriali di Rai 1, condotto dalla splendida Serena Bortone, nel quale la ragazza collabora da tempo in veste di opinionista fissa, ha deciso di ” aprire il rubinetto” riguardo a un momento tenerissimo della sua vita.

In particolare riguarda la sua infanzia e nel farlo ha anche nominato la sua sorella maggiore Ylenia, scomparsa molti anni fa, che lei letteralmente adorava e che si occupava sovente di lei, essendo la piccola di Casa Carrisi. E il racconto fatto in studio è stato davvero speciale oltre che molto ma molto commovente…

Il racconto strappalacrime: ” Io piangevo disperata…”

Ma andiamo ora con il racconto dei fatti… Durante la puntata in questione Romina ha avuto modo di rivedere sia le sue insegnanti dell’ asilo che delle scuole elementari e – ovviamente- tanta è stata sia l’emozione sia la gioia di tale incontro da tutte le parti. E così si è iniziato a parlare di quei periodi. Ed è in tale frangente che è arrivata la confessione della ragazza che ha lasciato tutti quanti letteralmente a bocca aperta e che ha commosso anche la conduttrice della nota trasmissione di mamma Rai…

In poche parole Romina ha raccontato di quando la sorella maggiore Ylenia, scomparsa nel 1993, la accompagnava a scuola ogni giorno e di come lei soffrisse profondamente per il distacco da lei e dalla famiglia in generale. Queste le sue esatte parole a riguardo: ” Mi accompagnava alla base americana, noi andavamo a scuola lì. Io piangevo disperata, come se mi stessero deportando, invece mi dovevano solo lasciare a scuola”.

Una frase- certamente- molto forte ma che ha fatto chiaramente intendere quanto lei fosse una bambina sensibile e affettuosa, come- del resto- hanno anche ampiamente raccontato le sue storiche maestre durante la loro assai gradita sorpresa, molto apprezzata- per la verità- non solo dai telespettatori ma anche dai fan, decisamente numerosi, della figlia di Albano.