Amici 22, professionista sbotta contro un ballerino: roba dell’altro mondo

La scuola di Amici di Maria De Filippi dà la possibilità a giovani talenti di costruire una carriera sulla propria passione, ovvero il ballo e il canto. Coloro che hanno la fortuna di essere seguiti da professionisti d’eccezione sono consapevoli dell’opportunità che la vita gli ha offerto. Eppure c’è sempre qualcuno che dimentica questo particolare, dunque si vengono a creare delle dinamiche alquanto tese all’interno della scuola. Stavolta un ballerino professionista ha perso le staffe con uno degli allievi di ballo. Quest’ultimo è uno dei più amati dal pubblico italiano.

Anche quest’anno il talent show di canale 5 sta regalando tantissime emozioni al pubblico. Tra i maestri di canto c’è lo storico Rudy Zerbi accanto a Lorella Cuccarini e Arisa mentre Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro rappresentano la categoria di ballo. Non mancano tra loro delle discussioni per via di pensieri diversi su ogni singolo allievo.

Come ogni anno c’è sempre qualcuno che va controcorrente non rispettando delle regole. Ragion per cui qualche volta si prendono dei provvedimenti, tra cui la sfida immediata. Si riesce a superare la prova come non si riesce, il tutto dipende dalla propria bravura. Di recente degli allievi sono stati ripresi per non tener conto delle pulizie della casetta e uno è stato preso di mira dal gruppo. Proprio con quest’allievo ha perso le staffe un ballerino professionista. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Cala il gelo nella sala prove

I protagonisti della vicenda sono Umberto Gaudino e Mattia Zenzola. Il ragazzo viene spesso ripreso perché ha un atteggiamento non consono per il contesto in cui si trova. Todaro gli fa sempre una ramanzina, ma stavolta è intervenuto anche Umberto. Non ha menzionato le pulizie della casetta, ma di come si comporta nella sala prove.

“Per me vuol dire non ascoltare”

“Ci sono stato anche io al posto vostro, so benissimo cosa significa stare dall’altra parte. Ma io mi devo basare su quello che succede in sala. Quando ti dico che non ascolti, è per dire che se io ti dico devi rilassare i piedi, devi usare le piante, devi fare determinate cose tecniche per poter migliorare e tu quella roba lì continui a non migliorarla, per me vuol dire non ascoltare”.

Nell’ultima puntata di Amici Mattia ha chiesto scusa pubblicamente del suo comportamento, in quanto ha promesso che non persisterà nel suo modo di fare. A prescindere da tutto continua a essere uno dei più amati di quest’edizione.