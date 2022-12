Romina Power irriconoscibile: ma cosa ha combinato? Capelli cortissimi e neri

Romina Power è ancora oggi una donna bellissima e molto amata dagli italiani e non solo dal momento che è un’artista di fama internazionale. E ora fa parlare di se per via di un cambio di look a livello di chiome: capelli neri e molto corti… I fan in subbuglio…

Siamo avvezzi da tempo ad ammirarla con chiome lunghissime, quando erano giovane perlopiù lisce e scure, ma poi, con l’avanzare degli anni, c’è stato un piccolo cambio: capelli più mossi, sovente con tanto di boccoli, e biondi. Ma ora ci ha voluto stupire tutti quanti…

Che la Power sia una donna dalle mille risorse e che ama sperimentare nella vita, sono dati di fatto ben consolidati nella mente di tutti quanti ma stavolta si è messa davvero di grande ingegno per lasciarci letteralmente a bocca aperta. E non rientrano in tale situazioni alcune sue dichiarazioni, rilasciate in alcuni salotti televisivi, riguardanti il suo passato sia più recente che più datato, ne tanto meno la sua decisione di tornare a vivere in Puglia, in particolare a Cellino San Marco.

Qui si sta parlando di uno scatto, che è diventato in men che non si dica virale, che ritrae la cantante e attrice, in una mise totalmente differente rispetto a come siamo avvezzi ad ammirarla, sebbene anche così- a onor del vero- stia benone!

Ma c’è anche da dire che quando una donna, vip o non vip, decida di cambiare look per quanto concerne i suoi capelli, voglia dare una svolta alla sua vita. Se poi opta sia per un taglio radicale unito al cambio di colore, passando dal chiaro allo scuro, sta facendoci intendere che qualcosa sta cambiando all’interno della sua esistenza… C’è- forse- un nuovo amore all’orizzonte per lei che- tuttavia- continua a professarsi single?

Una vera diva con capelli cortissimi e neri corvini

Sguardo furbetto, sorriso bianchissimo e luminoso e un viso di porcellana. Labbra in primo, primissimo piano, grazie al sapiente uso di un bel rossetto rosa e occhi resi ancora più intensi, così come lo sguardo che è anche assai vivace e felice, dall’ utilizzo di matita, kayal e mascara, rigorosamente neri. Un make up molto elegante e raffinato, assolutamente da copiare!

Ma sono i suoi capelli a lasciarci sconvolti: cortissimi e scuri, a caschetto con tanto di frangetta birichina. Tuttavia, se osservate con attenzione lo scatto in oggetto, pubblicato su Instagram, potete notare che non è stato realizzato di recente, dal momento che ritrae Romina da ragazza.

Certo, in molti non si aspettavano di vederla con questo look in pieno stile charleston che in ogni caso le dona moltissimo e che le ha regalato un’aria maggiormente da diva quale è la donna, ancora oggi. Bellissima ieri come ora.