Belen Rodriguez, a ruota libera su Stefano: “Sola dalle 9 del mattino fino alle 11 della sera perchè…”

Come ben sappiamo la splendida Belen da svariati mesi a questa parte è tornata a fare coppia fissa con il padre di suo figlio Santiago, ovvero l’affascinante Stefano De Martino, con il quale l’amore pare che vada a gonfie vele. Ma ora arriva una sua dichiarazione che ha raggelato il sangue nelle vene ai suoi fan, compresi chiaramente quelli della prima ora.

La frase ha dell’ incredibile: lui che la lascia sola dalla mattina fino a sera inoltrata? Che cosa sta succedendo alla coppia? Stanno vivendo un momento di piccola crisi? Come mai lui si assenta così tanto? E intanto sul Web si inizia a mormorare…

Quando abbiamo appurato che i due siano tornati a viversi quotidianamente e ad amarsi davvero, forse addirittura più di prima, consci del fatto che- in realtà- il loro amore non fosse mai davvero finito, abbiamo esultato poiché rappresentano una coppia davvero strepitosa.

Sono belli, ricchi e di successo, dunque due persone vincenti non solo nel lato professionale ma anche affettivo e sentimentale. Entrambi legatissimi alla propria famiglia di origine, sono in ogni caso sempre stati, anche da separati, genitori esemplari per il piccolo Santiago che oggi è al settimo cielo nel vedere che la sua mamma e il suo papà vivono ancora sotto lo stesso tetto.

E con loro vive anche la piccola Luna Marì, frutto dell’amore della meravigliosa showgirl argentina con Antonino Spinalbese, ora in forza alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Inoltre nelle scorse settimane si era anche ipotizzato il fatto che Belen e Stefano, forti del loro grande amore, potessero pensare di mettere al mondo un’altra creatura. Un’ ipotesi che- tra l’altro- lei non ha negato ma ora arriva la doccia fredda che ha spaccato il cuore in mille pezzi dei fan… Ma che sta succedendo?

La rivelazione di Belen che spiazza: ” Sola dalle 9 del mattino…”

Belen, durante una sua ospitata a Verissimo, in compagnia della sorella minore Cecilia, ha raccontato di un episodio del passato, ancora rimasto inedito. Queste le sue parole: ” Una volta abbiamo litigato io e mia sorella. Cecilia mi ha lasciata perché è tornata in Argentina per un fidanzato. Poi mi ha mandato la mamma in Italia, ma dopo diverso tempo”. Ma la cosa più grave è un’altra e lei l’ha svelata poco dopo, lasciando anche alquanto basita la splendida Silvia Toffanin.

” Io sono rimasta a Roma da sola, perché Stefano faceva Amici all’ epoca. Lui se ne andava alle 9 del mattino e tornava alle 11 di sera”, ha svelato l’artista, tra le più ammirate e amate nel nostro Paese dove è considerata una vera e propria diva.

Dunque i fan, dopo essere rimasti un po’ male per questo racconto, possono in ogni caso tirare un bel sospiro di sollievo: nessuna crisi con il suo compagno, o meglio primo marito!