Simone Di Pasquale, l’ha ammesso senza vergogna dopo anni: “Con Natalia ho insistito io a…”

Ballando Con Le Stelle, il ballerino e maestro di ballo, che ha raggiunto la fama grazie alla spumeggiante Milly Carlucci, da tempo ha deciso, tra le lacrime, di lasciare l’impegno in tale direzione per il noto programma danzereccio del sabato sera di Rai 1, pur collaborandoci in altre vesti.

E l’uomo in nome della sua grande schiettezza, ha fatto un’ammissione, che riguarda Natalia Titova, la sua celebre ex, che è da tempo felice accanto a Massimiliano Rosolino con il quale ha costruito una bellissima famiglia.

Dopo tanto tempo dalla fine della loro assai chiacchierata storia d’amore per la quale non si sono mai davvero conosciuti i motivi dal momento che sono entrambi due persone molto riservate e pertanto poco inclini a parlare della loro vita sentimentale e privata, lui ha comunque voluto, lasciandoci tutti quanti a bocca aperta, ritornando sull’argomento che è certamente molto succulento.

Ovviamente il fatto di trovarsi in qualità di assai gradito ospite nel salotto di Oggi è un altro giorno, il programma di punta del pomeriggio di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì subito dopo il Tg1, condotto dalla mitica Serena Bortone, gli è stato di grande aiuto anche perché lei, oltre a essere un’immensa professionista, è pure una donna decisamente empatica.

E così, tra una chiacchiera e l’altra, e la ricostruzione della sua assai lunga e fulgida carriera, si è iniziato- come è anche normale e giusto che sia- di Ballando Con Le Stelle, il programma che gli ha donato una fama notevole e ad ampio raggio.

Con Natalia ha insistito lui, la confessione che arriva dopo anni e anni…

Lì per tantissimi anni l’uomo ha collaborato non solo nel ruolo di ballerino professionista ma anche di maestro, così come la splendida Natalia Titova, con la quale è stato legato per molto tempo. Tra loro era un legame importante che- però- si è inaspettatamente deteriorato, ma è restata a unirli, oltre che l’immensa passione per la danza, anche una bella amicizia. E ciò ha rincuorato- e non poco- i cuori dei rispettivi fan, decisamente molto numerosi.

Fan che sono rimasti davvero molto male quando lei ha deciso di lasciare la nota trasmissione del sabato sera di Rai 1 per dedicarsi maggiormente alla famiglia e alla sua scuola di danza. E ora che pure lui ha deciso di fare lo stesso, sebbene sia comunque presente a Ballando ma come commentatore a bordo pista, in nome del suo fascino e della sua ottima parlantina, hanno il cuore a pezzi!

E nel parlare da Serena l’uomo ha confessato, riguardo alla nota trasmissione, condotta dalla carismatica Milly Carlucci, che in un primo momento Natalia, che allora era ancora la sua compagna di vita, non volesse accettare tale proposta lavorativa e che fu proprio lui a convincerla a fare questa esperienza.