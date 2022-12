“Distesa su un letto d’ospedale”: la dura battaglia di Carmen Russo | La situazione delicatissima

Carmen Russo, oltre a essere una donna bellissima e simpaticissima, è un’ immensa professionista. Showgirl e ballerina di successo, con alle spalle un curriculum di tutto rispetto e tanta gavetta, è anche la splendida moglie di Enzo Paolo Turchi del quale è ancora oggi innamoratissima, come lo è della figlioletta Maria che è la luce dei suoi occhi.

Ed è a lei che sempre, come è anche normale e giusto che sia, va il pensiero della donna, anche quando sta lavorando e partecipando a una trasmissione, come è stato- in tale direzione- il Grande Fratello Vip, che ha deciso di abbandonare prima del previsto per trascorrere con lei il Santo Natale nel corso della passata edizione, la sesta per l’esattezza. Ma ora una nube è passata sopra il suo capo… E sono lacrime in studio…

La donna ha parlato, senza tanti giri di parole, in nome della sua proverbiale schiettezza, di un momento assai delicato per lei in cui la situazione non è stata per nulla rosea , oltre che decisamente molto ma molto delicata. Non è stato facile parlarne per lei pubblicamente in TV ma alla fine ha deciso che fosse la cosa migliore da fare.

E per farlo ha scelto lo splendido salotto televisivo di Serena Bortone, dunque il seguitissimo Oggi è un altro giorno, dove ha raccontato della nascita della sua creatura e della gravidanza che non è stata per nulla facile e dell’amore che sia lei che il marito Enzo ripongono in lei.

Lei che si chiama Maria, come abbiamo già poco fa giustamente accennato, e che è venuta al mondo quando la sua mamma aveva 53 anni e il suo papà 63, tramite fecondazione assistita. I due era una decina di anni che ci provavano a diventare genitori ma senza successo ma poi è arrivato- secondo Carmen– il miracolo!

Il suo emozionante racconto: “Ero distesa sul letto…”

” Ricordo ancora quel giorno di fine giugno: ero distesa sul letto nella clinica di Barcellona che in otto anni aveva assistito alla mia battaglia più grande, quella di diventare madre”, ha svelato la donna, vinta dalla più viva commozione innanzi a un’ assai emozionata Bortone.

” Mi ero appena sottoposta all’ennesima fecondazione assistita e, dopo aver pregato la Madonna affinché mi proteggesse, ho detto a me stessa: Carmen, questa è l’ultima volta, hai 52 anni, o la va la spacca…”, ha infine svelato la donna che- come abbiamo appurato poi- è riuscita, nonostante le tante difficoltà, a coronare il suo grande sogno di diventare mamma affettuosa e presente per la sua Maria.

Ed è- infatti- a lei che pensa ogni volta che prende un impegno lavorativo e dalla quale vuole tornare, perché vuole prendersi cura di lei nella sua quotidianità, ritenendola un vero dono del Cielo…