Giulia Salemi, la notizia è tra le più brutte: “Ha scoperto un problema abbastanza grave”

Giulia Salemi, amatissimo volto emergente del piccolo schermo, è una delle donne più apprezzate del mondo dello spettacolo italiano. Il merito è senza dubbio del suo talento innato davanti alle telecamere. Di recente Alessandro Rosica ha pubblicato sul suo profilo social un post che ha fatto preoccupare i fan di lei. Ecco la notizia che sta facendo discutere.

Giulia è nota al pubblico italiano per aver partecipato all’edizione del Grande Fratello Vip vinta da Tommaso Zorzi. È entrata nella casa in un secondo momento, ma è riuscita a conquistare tutti con la sua dolcezza e modo di porsi. Come se non bastasse ha conosciuto Pierpaolo Pretelli che in quel periodo aveva perso la testa per Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore aveva deciso di abbandonare il reality per poter riabbracciare il figlio Nathan Falco e così tutto è cambiato per Giulia e Pierpaolo.

A distanza di 2 anni dall’esperienza televisiva sono sempre innamorati, in quanto hanno deciso di andare a convivere. Loro sono la conferma che il vero amore può nascere anche in un contesto colmo di telecamere. Col tempo sono riusciti a far ricredere tutti, è impossibile non amarli. Purtroppo in questi giorni Giulia non sta vivendo bei momenti e di ciò ne ha parlato l’investigatore social più temuto del web.

“Ha scoperto un problema abbastanza grave”

Giulia è una presenza fissa del cast del Grande Fratello Vip nel ruolo di portavoce del pensiero degli utenti social. Se qualche puntata fa ha dato del filo da torcere a Sonia Bruganelli, adesso sta facendo i conti con Antonella Fiordelisi che non si sta risparmiando nel dare giudizi negativi. Sicuramente ora si sta interessando a cose ben più importanti, per esempio alla madre. Infatti Alessandro Rosica ha condiviso un post dove afferma che la madre ha avuto dei problemi fisici rilevanti: “La notizia che non avrei mai voluto dare! Fariba ha scoperto un problema abbastanza grave, è uscita ieri dalla quarantena e sta passando questo momento delicato con la figlia e Pier!”.

“Disse che non stava bene”

“Ecco perché qualche giorno fa era in quell’ambulatorio e disse che non stava bene e aveva un cerotto sulla faccia e disse che aveva fatto un esame importante. Un grosso in bocca al lupo, tutto si risolverà”, ecco cosa ha scritto un utente social. A seguire tanti altri le hanno augurato un’imminente guarigione.

Non è chiaro cosa abbia costretto la donna a recarsi in sala operatoria. Fatto sta che tutti stanno supportando Giulia con la propria calorosità. La diretta interessata ringrazia per l’affetto che le stanno dimostrando coloro che non hanno mai smesso di credere in lei.