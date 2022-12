Giovanna Civitillo, com’è davvero con la figlia di Amadeus: “Da piccola mi ha fatto….”

Giovanna Civitillo è da molti anni la donna che affianca Amadeus. I due, innamoratissimi, si sono sposati per ben due volte, la prima volta con rito civile e la seconda in chiesa. Ma quando hanno iniziato a frequentarsi, moltissimi anni fa ormai, lui aveva concluso da poco il suo primo matrimonio e aveva la figlia primogenita assai piccina.

Oggi Alice è una donna adulta ma sapete come era da bambina e soprattutto in che rapporti era ai quei tempi con la sua matrigna? Lo ha rivelato la stessa showgirl…

Oggi lei e il mitico Ama si stanno preparando a festeggiare come si deve le varie festività natalizie in famiglia pensando però anche alla prossima edizione, ormai imminente, del Festival di Sanremo che per la quarta volta consecutiva vedrà il conduttore, tra i più amati in assoluto dagli italiani, nel duplice ruolo di direttore artistico e di presentatore accanto a sto giro alla bellissima Chiara Ferragni e al mitico Gianni Morandi.

E ovviamente anche stavolta a stargli accanto e a sostenerlo, così come lo fa nella vita e in ogni suo impegno lavorativo, ci sarà la sua splendida seconda moglie, ovvero Giovanna Civitillo che siede sempre orgogliosa in prima fila, pronta a godersi la kermesse, famosa ed apprezzata in tutto il mondo, e a far sentire la sua vicinanza al suo celebre consorte.

Lo scorso anno poi abbiamo notato che seduto accanto a lei c’era anche il figlio Josè che è un grande appassionato di musica, come ha raccontato nel corso di alcune interviste il suo papà. Ma Amadeus ha anche un’altra figlia, ben più grande, nata nel corso del suo primo matrimonio e che oggi è una giovane donna. Stiamo parlando di Alice Sebastiani.

Giovanna e i suoi reali rapporti con la primogenita di Ama

In molti nel corso del tempo hanno iniziato a chiedersi che rapporto avesse la ragazza con Giovanna e, grazie anche alla pubblicazione di alcuni scatti Social, che mostravano la primogenita di Ama in compagnia sia del suo celebre padre che della Civitillo, bei felici e sorridenti alla sua laurea, hanno fatto chiaramente intendere che ci sia armonia tra le due donne. Un fatto confermato dalla stessa showgirl e dal conduttore di maggior punta dell’ Azienda di Viale Mazzini. Ma è sempre stato così anche quando, all’inizio della loro relazione, Alice era tanto piccina?

A quanto pare sì visto che la ballerina ha svelato a Repubblica: ” Grazie ad Alice, che era piccola quando mi sono legata a lui, ho capito che cos’è il senso materno“. Una frase decisamente molto bella e dolcissima che ha fatto sorridere i fan della coppia, tra le più belle e unite del vasto mondo dello Spettacolo italiano.

Tra l’altro pare che Alice vada d’amore e d’accordo anche con il fratellastro Josè che letteralmente la adora. ” Il tutto” ovviamente per l’immensa gioia di papà Amedeo!