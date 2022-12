Federico Fashion Style, doppia vita parallela: chi è l’amante delle parrucchiere delle star

Federico Fashion Style è un personaggio pubblico molto amato, in quanto su Real Time conduce il programma Il salone delle meraviglie, dove mostra la sua attività quotidiana alle prese con le forbici. Di recente è emerso un retroscena sulla sua vita privata che ha causato la fine della sua relazione storica.

Federico Fashion Style è il parrucchiere al quale tantissime celebrità si rivolgono per raggiungere la perfezione assoluta e tra queste possiamo citare Valeria Marini. E’ anche noto per essere presente in vari programmi televisivi. La sua ultima esperienza, per esempio, è stata La pupa e secchione accanto ad Antonella Elia e Soleil Sorge. Il pubblico lo ha apprezzato per la sua schiettezza nel dire le cose ai concorrenti.

Da qualche mese ha dichiarato la fine della relazione con la compagna Letizia Porcu. I due sono stati insieme per anni e dal loro amore è nata la piccola Sophie Maelle. A Verissimo tra le lacrime lui ne ha parlato con Silvia Toffanin e ha colto l’occasione per fronteggiare le critiche che riceve sulla sua identità sessuale. Ha sempre ribadito che mostra solo indifferenza, eppure qualcuno ha riferito che un fondo di verità c’è nella faccenda.

L’investigatore social ha parlato di una vita parallela

“Nel 2022 una persona non deve giustificarsi per le proprie scelte e per cosa fa a letto. Io ho una compagna e una figlia, mi scivola addosso tutto”, ecco la risposta data alla Toffanin. Poi qualche settimana dopo è stata resa ufficiale la separazione. Nello studio di Oggi è un altro giorno, il parrucchiere ha ribadito lo stesso concetto a Serena Bortone: “Sono eterosessuale, e non ho nessuna cosa da nascondere”. Tuttavia Alessandro Rosica ha pubblicato un post sulla coppia (ormai scoppiata) che ha fatto discutere: “A seguito delle tante bugie e vita parallela di Federico, avrebbero litigato di brutto, cosa che fecero anche in passato, ma oggi suona più forte, dato che si sarebbero separati definitamente”.

Il diretto interessato ha subito replicato invitando Rosica a procurarsi un buon avvocato. Infatti pare che agirà per vie legali per mettere a tacere questi pettegolezzi che per ora non hanno alcun fondamento. Fatto sta che si insinua che nella sua vita ci sia sempre stato un uomo, del quale Letizia era a conoscenza. Poi a un certo punto non ha più tollerato.

Se lei è meno reperibile sui social, Federico è molto attivo. Condivide foto della sua quotidianità e ogni tanto lancia qualche frecciatina alla ex compagna. Per quanto riguarda l’uomo misterioso, non si sa ancora se esiste.