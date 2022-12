Tommaso Stanzani, dalla rottura con Zorzi all’allarmante annuncio: “Malattie trasmissibili…”

Tommaso Stanzani è noto agli italiani per essere stato un allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi. Nonostante sia stato eliminato in una delle prime puntate della fase del Serale, è riuscito a costruirsi una carriera artistica al di fuori del talent show. In questi giorni sul suo profilo Instagram ha deciso di condividere con i propri follower un messaggio che sicuramente non è passerà inosservato. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Tommaso Stanzani è stato fidanzato con Tommaso Zorzi, influencer e vincitore di una delle innumerevoli edizioni del Grande Fratello Vip. Per motivi ancora non palesati si sono detti addio e ora pare che nella vita del ballerino ci sia una nuova fiamma. A lanciare lo scoop ci ha pensato Deianira Marzano perché un utente social le ha fatto notare che il ragazzo ha pubblicato la foto di un paesaggio marino di notte e lo stesso ha fatto il ballerino Francesco Sabatino.

Un indizio che non è passato inosservato, in quanto qualcuno insinua che potrebbe essere stato quest’interesse a mettere la parola fine alla relazione con Zorzi. Tuttavia non sono intervenuti i diretti interessati per confermare o smentire il pettegolezzo. Infatti qualcuno non mettere da parte l’ipotesi di una coincidenza. Essendo un personaggio pubblico, sa come catturare l’attenzione della massa. Anche stavolta è riuscito nel suo intento pubblicando un post l’altro giorno.

“Sono tante e troppo spesso sottovalutate”

“Condivido con voi le risposte alla mia domanda ‘qual è il regalo peggiore che hai ricevuto?’ Le malattie sessualmente trasmissibili sono tante e troppo spesso sottovalutate. Per questo ho aderito alla campagna di SKYN by Akuel #regalibrutti per riportare in luce un tema importantissimo, quello della protezione. Fatevi un regalo ‘utile’, proteggetevi”, ecco cosa ha riportato nella didascalia del post. Sicuramente si tratta di un messaggio molto importante che non ha esitato a diffonderlo.

Curiosità sul ballerino

Tommaso è entrato nel cuore dei telespettatori non solo grazie alla sua indiscussa bravura, ma anche per la sua simpatia. Infatti ha fatto divertire tutti con le sue imitazioni nella casetta. Alessandra Celentano ha sempre visto in lui un grande potenziale, nonostante si sia avvicinato al ballo da pochi anni. Prima di muoversi i passi nel mondo della danza si era dedicato al pattinaggio.

Per quanto riguarda la fine della sua esperienza ad Amici ne ha parlato a Verissimo: “L’eliminazione è stata inaspettata, perché mi sentivo già tanto cambiato nel mio percorso di crescita, ma non mi voglio fermare. Questo è stato il mio inizio e mi ha fatto capire tante cose sia dal punto di vista professionale che umano“.