Antonino Spinalbese, scioccato dal comportamento di Giaele: “L’ho presa e l’ho…”

Un personaggio che sta molto facendo parlare di se nel corso della nuova pepatissima edizione del Grande Fratello Vip è l’hair stylist spezzino Antonino Spinalbese, che ora pare aver rilasciato una dichiarazione alquanto insolita su una compagna d’avventura…

Antonino Spinalbese è finito ora al centro dell’attenzione per via di una clip, ripresa su Instagram dalla pagina mondodelreality dove è possibile sentirlo, in un discorso con Charlie Gnocchi parlare di Giale…

Non sono ancora finite le soprese e a quanto pare ne vedremo ancora delle belle per quel che riguarda ciò che sta succedendo all’interno della Casa più spiata d’Italia. Mai nessuna edizione fino ad ora dalle versione vip del padre di tutti i reality si è rivelata così tanto scoppiettante e ricca di colpi di scena a gogo.

Sin dalle primissime puntate è stato subito chiaro che qualcosa non quadrasse e che stavolta i concorrenti scelti avrebbero dato parecchio filo da torcere al conduttore. Non per nulla Alfonso Signorini si è più e più volte – per così dire – messo le mani nei capelli…

Tantissime le eliminazioni che si sono succedute praticamente a nastro fin dall’inizio per scelta personale o perché non sopravvissute al televoto, ma alcuni dei pezzi da novanta sono sopravvissuti e si trovano tutt’ora in gara, e fra di questi indubbiamente vi è anche l’hair stylist spezzino Antonino Spinalbese.

La rivelazione su Giale che non ti aspetti…

In modo particolare ora come ora l’uomo ha destato scalpore perché è stato praticamente pizzicato da una clip che è subito stata condivisa su Instagram dalla pagina ufficiale mondodelreality dove parla a ruota libera, in un amichevole colloquio con Charlie Gnocchi, di Giaele De Donà… Le parole che non ti aspetteresti mai da lui…

In pratica il racconto di Spinalbese rivela che a un certo punto la ragazza si è avvicinata a lui mostrandogli una bambolina bionda dicendogli che essa era sua figlia, riferendosi chiaramente alla piccola Luna Marì, nata dalla sua precedente relazione con la showgirl argentina Belen Rodriguez, che ha sempre espresso la sua contrarietà sulla partecipazione del suo ex al reality. Ma proseguiamo con il racconto di ciò che ha rivelato Antonino della sua collega…

” L’ho presa ( riferendosi alla bambolina, ndr) e l’ho attaccata”, ha proseguito il gieffino, continuando a fumare la sua sigaretta. Successivamente Giaele ha preso un rossetto e ha scritto sulla pancina della bambolina l’iniziale della creatura dicendogli : “Così la riconosci!”. Un gesto che ha colpito letteralmente al cuore l’uomo, che stravede come ogni padre amorevole , per la propria bambina. Ma ciò ha anche colpito positivamente Charlie Gnocchi, e parlando i due hanno convenuto che essa sia molto diversa – positivamente parlando – da come molte persone la vedono da fuori e la etichettano dall’esterno senza conoscerla per davvero. In poche parole lei è una persona sensibile e dal cuore grande, nonché molto affettuosa e non così spregiudicata e disinibita come molti la vedono o, come ha riferito il fratello di Gene, ” una bambina”.