Tinì Cansino, sapete chi è la figlia dell’opinionista di UeD? L’avete già vista in alcuni film

Uomini e Donne, da diverso tempo fa parte del parterre di opinionisti anche l’elegante e bellissima Tinì Cansino, che è stata fortemente voluta in tale ruolo da Maria De Filippi in persona. La donna parla davvero poco ed è sovente oscurata dalla ben più agguerrita Tina Cipollari, nonché dal collega Gianni Sperti.

Attrice di successo ha lasciato il Grande Schermo per dedicarsi alla sua splendida famiglia e solo di recente, su invito di Queen Mary, ha ripreso le sue redini a livello professionale. A proposito di famiglia, della quale lei va orgogliosa, lei ha due figlie che sono la sua gioia più grande. E una di loro ha deciso di diventare anche lei una brava attrice sia per il Piccolo che per il Grande Schermo.

Nonostante sia giovanissima ha già un curriculum di tutto rispetto, tant’è che l’abbiamo vista recitare al Cinema nientemeno che col mitico Carlo Verdone nel film cult Io, Loro e Lara, dove figurava come protagonista femminile la meravigliosa Laura Chiatti.

Inoltre la ragazza ha lavorato moltissimo anche sul Piccolo Schermo, in numerosissime fiction, per lo più targate Mediaset, di immenso successo di pubblico, come tra le altre Caterina e le Sue Figlie e Il Peccato E La Vergogna. Avete capito di chi stiamo parlando?

Della bellissima Tamara, che in quanto a bellezza non ha nulla da invidiare alla sua splendida mamma. La giovane di cognome fa Di Giulio, ed è nata dall’unione di Tinì con Claudio, suo marito.

E’ una splendida attrice

La ragazza ha due fratelli, Voula, più grande di lei ed è frutto dell’amore della mamma con un altro uomo, che è rimasto segreto, e Nicolas che- invece- è figlio di suo padre.

Tuttavia non è stata l’opinionista di Uomini e Donne a parlare a ruota libera della sua celebre figlia, dal momento che, nonostante sia un personaggio di rilievo, è una donna davvero molto riservata. Semplicemente la Stampa e l’opinione pubblica ha scoperto questa importante parentela.

In ogni caso, pur non rilasciando interviste sull’argomento, salvo che sporadiche chiacchierata , è stata la sua genitrice , vinta da un sano sentimento di orgoglio, a pubblicare alcune foto della figlia sui sui Social, dal momento che pare che la ragazza non li possieda, almeno non col suo vero nome. Di lei sappiamo che vive nella Capitale, ma non sappiamo nulla della sua vita privata, dunque nemmeno se sia fidanzata oppure no. Inoltre esistono in Rete alcuni screen che la vedono vicina a Carlo Verdone durante le registrazioni del film.