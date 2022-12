Marica Pellegrinelli e la brutale rivelazione su Eros: “Ho smesso ed è finito il matrimonio”

Marica Pellegrinelli è stata una donna molto importante per Eros Ramazzotti. Difatti è stata la sua seconda moglie, nonostante i ben 25 anni di differenza che vigevano tra di loro. Hanno costruito insieme una splendida famiglia ma il loro matrimonio non è durato molto e lei oggi si è rifatta una vita dal punto di vista sentimentale.

A distanza di svariato tempo dalla fine del loro idillio, la modella torna a parlare del suo tanto celebre ex, nonché dei motivi che li ha portati a perdersi e ad arrivare alla separazione che ci ha sconvolto. La confessione…

In molti, una volta che tramite una nota stampa, hanno annunciato la fine della loro relazione sono rimasti a bocca aperta: per lui era il secondo matrimonio fallito con tanto di prole. Difatti, dopo la fine del primo con la bellissima showgirl svizzera Michelle Hunziker, tra le più amate e apprezzate in assoluto nel nostro Paese, con la quale aveva messo al mondo Aurora, che sta per renderli nonni per la prima volta, in molti speravano che con Marica potesse essere la volta buona. Ma così non è stato…

Tuttavia c’era anche chi- a onor del vero- sosteneva che lui non l’avesse ancora capita, ovvero che un legame con una donna troppo giovane non potesse durare a lungo. Insomma, per queste persone lui era da considerarsi un recidivo.

Ma poi quando hanno visto che, al di là delle nozze, la storia andava avanti e che i due avessero deciso di mettere al mondo due figli quali Raffaella Maria e Gabrio Tullio, li aveva un poco rasserenati. Tuttavia nemmeno l’arrivo delle due creature è bastato a far durare il legame…

La verità sulla fine del loro matrimonio, parla lei…

Difatti eccolo l’annuncio che ha infiammato il Web: il matrimonio era bello che finito e lei, dopo poco, ha iniziato nuovi legami mentre lui, nonostante il Gossip continui ad affibbiargli da tempo nuove compagne, si professa single. E nel frattempo si è molto ravvicinato alla sua prima ex moglie con la quale sta condividendo l’immensa gioia di diventare a brevi nonni dal momento che la loro Aury è in dolce attesa.

E nel mentre lui si sta crogiolando al pensiero di tenere a breve in braccio il suo primo nipotino, ecco che Marica ha pensato bene di raggelarlo con una dichiarazione che riguarda la fine del suo matrimonio: ” Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’ obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il mio matrimonio“, ha svelato la donna nel corso della lunga chiacchierata a cuore aperto concessa al settimanale femminile F.

Parole certamente forti e che non possono lasciare indifferenti, volte a far capire che non è semplice essere la compagna e/ o la moglie di una star del calibro di Eros che è sovente in giro per il mondo per far ascoltare la sua musica.