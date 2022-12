Oggi è un altro giorno, l’ex protagonista operato di tumore: la scoperta agghiacciante

Oggi è’ un altro giorno, un ex grandissimo protagonista del programma pomeridiano di Rai Uno, condotto dalla meravigliosa Serena Bortone, è stato operato d’urgenza di tumore. La sua confessione che ha annichilito i telespettatori…

Non è stato facile per l’uomo, che è anche un grandissimo artista, accettare il fatto di avere il cancro. Il racconto della scoperta della malattia e della seguente operazione avvenuto in quello studio che per svariato tempo l’ha visto come grande collaboratore dell’amatissima conduttrice dell’Azienda di Viale Mazzini.

Serena Bortone non è solo un’immensa professionista e una giornalista con alle spalle una gavetta e una carriera di tutto rispetto, ma anche una donna dal cuore grande e anche sensibile, nonché dotata di una spiccata simpatia. Una dote fondamentale per riuscire ad ottenere splendide interviste coi suoi ospiti, soprattutto se si toccano temi molto delicati come la salute e la malattia.

Ed è stato questo certamente il caso di colui che in quel salotto ha raccontato non solo del suo privato, ma anche di quella delicata operazione che ha dovuto necessariamente subire per salvarsi la vita. Un racconto forte e doloroso, che ha molto colpito i numerosissimi telespettatori del programma.

“Mi hanno asportato mezzo polmone”, ha svelato l’ex gloria di Oggi è’ un altro giorno, che oggi, dopo tanta paura, è fuori pericolo, ma di chi si tratta? Di un eccellente cantante nonché ex star di Amici, sebbene ala fine della sua edizione non sia riuscito ad alzare al cielo la coppa del vincitore… Avete capito di chi stiamo parlando?

Il delicato racconto di Valerio Scanu

Di Valerio Scanu, che di recente ha anche parlato, così come nel salotto di Serena, sui Social, del suo grande amore per Luigi Calcara, che presto diventerà suo marito. Il cantante, con un curriculum anche da conduttore, nel mese di giugno 2020 è stato operato per rimuovere un tumore.

Solo dopo l’intervento, andato a buon fine, è stato possibile seguire l’esame istologico, dal momento che prima non si poteva fare, che ha rivelato che il suo tumore fosse un adenocarcinoma delle dimensioni di ben 2cm. E poiché lui godeva di buone condizioni di salute, ha potuto evitare qualsiasi forma di terapia postoperatoria.

Il tumore è poi scomparso, ma lui non ha mai voluto raccontare il tutto nel dettaglio ai suoi genitori, in particolare a suo padre Tonino, che ha perso la vita proprio durante il lockdown e la cui scomparsa ha distrutto il cuore in mille pezzi del bravissimo artista sardo, ancora oggi amatissimo dagli italiani, per le sue eccellenti doti canore e interpretative, davvero notevoli.