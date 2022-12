Carlo III fuori controllo: ha distrutto una stanza del Palazzo | Camilla terrorizzata dal marito

Non c’è davvero mai pace per la mitica Royal Family e- in particolare- per il nuovo Re Carlo III e la sua splendida consorte Camilla. Ma che cosa sarà successo stavolta di tanto grave? Pare che l’uomo l’abbia davvero fatta grossa perdendo il suo solito e rinomato self control…

Parliamoci chiaro, non è affatto facile diventare Re dopo aver superato i 70 anni di età ed aver preso il posto di colei che non solo è entrata meritatamente nella Storia, ma che l’ha anche fatta. Stiamo parlando di Queen Elizabeth, madre di Re Carlo III, che è stata una delle sovrane più amate di sempre, non solo dal popolo inglese.

Quel popolo inglese che ha iniziato anche ad affezionarsi al nuovo regnante, così come alla sua regina consorte, che per tanto tempo tuttavia non ha goduto di grande stima da parte dei britannici, poiché vista ed etichettata come l’altra, o ancora come l’amante, poiché per loro la vera principessa e regina è sempre stata una solo: la compianta Lady Diana.

Ma ora pare che grande affetto sia riposto in lei, anche perché poco rima di lasciare questo mondo, la stessa regina aveva messo in chiara lue la sua simpatia nei confronti di Camilla, che in ogni caso è sempre stata una donna determinata e paziente, oltre che molto elegante, che ha aspettato tantissimi anni prima di poter vivere alla luce del sole la sua storia d’amore con Carlo.

E ora nel mirino c’è proprio lui a causa del suo caratterino un po’ troppo irascibile. A spifferare tutto a al riguardo sarebbe Andersen, che è uno scrittore scandalistico che conosce praticamente tutto della mitica Royal Family, e che ha raccontato che ancora quanto era “soltanto” principe, Carlo si è talmente infuriato da essere riuscito a distruggere da solo un sanitario del bagno. Ma chi o che cosa aveva suscitato un’ira così funesta in lui?

Sconvolte per lui sia Camilla che Elisabetta

A quanto pare l’uomo aveva preso uno dei suoi amatissimi gemelli nello scarico, e così, vinto dalla rabbia più acuta, ha pensato bene di fare a pezzi il lavandino. Chiaramente il gesto non è passato inosservato e ne sono rimaste sconvolte sia mamma Elisabetta che la sua dolce metà Camilla.

Tuttavia, anche oggi che è praticamente re, non ha perso questa insana abitudine, dal momento che non riesce affatto a controllare i suoi scatti d’ira, che possono essere non solo fortissimi ma anche assai repentini. Esemplare in tale direzione è stato quando, nel momento in cui si stava accingendo a porre la firma su alcuni importanti documenti, ha notato che la penna di cui si serviva non funzionava.

La sua reazione è stata spropositata e- in men che non si dica – il video relativo è divenuto virale. Dulcis in fundo pare che abbia anche un’altra mania, ovvero che non voglia che nessuno tocchi il suo amatissimo orsetto di peluche, che ha fin da quando è bambino. E guai anche se solo Camilla lo sfiora! L’ira di Carlo potrebbe farsi sentir a spon battuto!