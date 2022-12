Paola Turci e Francesca Pascale, dopo le nozze il lieto annuncio: presto mamme

Quando hanno iniziato a circolare svariati anni fa ormai i primissimi scatti rubati che ci rivelavano la nascita del loro amore, non sapevamo che si sarebbe rivelato tanto importante da giungere a un bel matrimonio. E oggi, l’ex di Silvio Berlusconi Francesca Pascale e la cantautrice Paola Turci non solo si sono sposate, ma a quanto pare stanno anche per diventare mamme…

Sono due donne bellissime e molto amate e quando la scorsa estate si sono unite in matrimonio con una meravigliosa cerimonia in Toscana e con una festa da mille e una notte in un magnifico ed elegante resort, ove hanno richiesto la presenza solo di amici e parenti vicini, ci hanno fatto sognare ad occhi aperti.

Splendide entrambe in bianco, hanno mostrato la loro felicità con alcuni scatti pubblicati nella stories dei loro seguitissimi Profili Ufficiali Instagram, e poi hanno dedicato ai propri fan un bel posato, che ancora oggi è molto cliccato dal momento che è molto romantico e poetico.

Non mancano nemmeno le varie dediche che si fanno sui Social Inoltre le due hanno ben presto ripreso entrambe saldamente in mano le redini delle loro vite professionali. Paola in particolare è lanciatissima coi suoi concerti e sta lavorando sodo a nuovissimi brani che i suoi estimatori, compresi quelli della prima ora, non vedono l’ora di ascoltare.

Presto in 3?

Ma ora la loro favola d’amore, perché tale si può definire, può essere resa ancora più speciale e luminosa dalla presenza di un bebè, dal momento che entrambe hanno espresso forte il desiderio di diventare mamme. Ma si so sono già mosse per farlo diventare una splendida realtà?

Una scelta chiaramente importante e da non prendere a cuor leggero, perché un figlio è per sempre e tra l’latto a livello di adozione nel nostro Paese -per ora- non è affatto semplice a livello burocratico riuscirci per una coppia LGTB, anche se composta da persone molto in vista e famose come loro.

Ed è proprio per questo motivo che molti decidono di affidarsi in tali direzioni ad associazioni estere. Al momento non sappiamo come si stanno muovendo Francesca e Paola, anche perché si tratta di una questione molto intima e privata, ma siamo certi che quando avranno novità in merito saranno felicissime di comunicarcele con un bel post. E così i loro sostenitori, che sono decisamente molto numerosi, potranno festeggiare come si deve insieme a loro la lieta novella.