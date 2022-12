Flavio Briatore si tatua un falco | Il risultato però lascia a desiderare: “Sembra un piccione”

Flavio Briatore è un imprenditore e dirigente sportivo italiano molto conosciuto e apprezzato dalla massa. Conosciuto per essere stato team manager in Formula 1, ancora oggi cavalca l’onda del successo nel suo settore. La popolarità ha anche la tua negativo, ovvero le critiche che non sono mancate nelle ultime ore in seguito a un video pubblicato da lui in persona su Instagram. Ecco cosa sta succedendo.

Nato il 12 aprile 1950 a Verzuolo, Flavio Briatore è anche a capo del gruppo internazionale di hospitality di lusso Majestas, in passato conosciuta come Billionaire Life. Nel piccolo schermo è presente in vari programmi televisivi in qualità di ospite dove affronta con il suo vasto sapere tematiche che spaziano dall’attualità alla politica.

Per quanto riguarda la vita privata ha avuto accanto donne bellissime, come la top model internazionale Naomi Campbell e Heidi Klum. Quest’ultima lo ha reso padre di Leni nel 2004 che solo in un secondo momento Briatore ha riconosciuto. Poi dal 2008 al 2017 è stato sposato con Elisabetta Gregoraci e dal loro amore è nato nel 2010 Nathan Falco. Briatore ha un bellissimo rapporto con entrambi i figli, ma per il secondogenito ha deciso di fare un tatuaggio. È stato proprio l’uomo a pubblicare il video sul suo profilo Instagram.

“Tatuaggio scarso come qualità”

Nel video qualcuno riprende il tatuatore, taggato da Briatore, che ha quasi completato il suo lavoro. L’imprenditore italiano ha voluto tatuare l’immagine di un falco sul braccio con la data 2010, cioè l’anno di nascita del figlio. Un gesto molto bello dal valore simbolico, eppure nonostante tutto ci sono state delle critiche: “E’ un pollo arrosto”, “Sembra un piccione” e “Più piccolo era meglio”.

Tuttavia tanti sono stati i follower ad averlo difeso sostenendo che ognuno è libero di fare ciò che vuole nella propria vita. Qualcuno gli ha anche detto che alla sua età certe cose dovrebbero essere evitate, dunque una fan è intervenuta: “Ha 72 anni e non 80 ed è ancora un bell’uomo ed è giusto che si faccia i ca**i suoi soprattutto quando si fa un tatuaggio in onore del figlio Falco nato nel 2010. Se non vi va di vedere i suoi post basta che non li guardiate, lui nel suo profilo può pubblicare tutto quello che gli va”.

Il diretto interessato non ha replicato alle opinioni negative ricevute. Del resto sa bene che un personaggio pubblico può essere amato quanto odiato. Ragion per cui tende a ignorare optando per il silenzio.