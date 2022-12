Raimondo Todaro, 16 anni ‘d’amore’ con lei finiti in un attimo: il tradimento con la più potente della tv

Raimondo Todaro è uno dei maestri di ballo di Amici di Maria De Filippi per il secondo anno consecutivo. Tutti sono concordi nel dire che sia dotato di un grande talento e anche di un inestimabile fascino. Purtroppo durante la sua carriera ha dovuto fare i conti anche con episodi spiacevoli e uno di questi riguarda la fine di un grande ‘amore’ con lei, un altro volto noto del mondo dello spettacolo. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Nato a Catania il 19 gennaio 1987, Raimondo Todaro ha vissuto fino a 16 anni a Verona e da quando ha 5 anni non smette di ballare. Durante la sua carriera ha partecipato a competizioni di un certo livello, vincendo il primo a 9 anni. In tutto è stato 18 volte campione italiano nelle varie discipline. Adesso con Emanuel Lo e Alessandra Celentano forma gli allievi del talent show di canale 5.

Il suo temperamento e il carisma lo rendono unico agli occhi di coloro che lo seguono fin dai suoi primi esordi nel piccolo schermo. Ha anche appassionato la sua storia d’amore con Francesca Tocca. I due, oltre che colleghi, sono stati fidanzati per anni per poi convolare a nozze. Purtroppo hanno avuto un periodo di crisi, in quanto Francesca è uscita allo scoperto con un ex ballerino di Amici Valentin Dumitru. Per fortuna l’anno scorso hanno riacquistato un equilibrio di coppia. Eppure adesso si sta parlando di una sorta di tradimento. In realtà i fan possono stare tranquilli: il discorso non riguarda Francesca, bensì un altro personaggio pubblico altrettanto famoso.

‘Tradimento’ avvenuto dopo anni di complicità

Il volto del mondo dello spettacolo in questione non è altro che Milly Carlucci. La conduttrice è al timone della conduzione di Ballando con le stelle fin dalla prima puntata. Nel 2005 aveva puntato su Raimondo Todaro, il quale era diventato uno dei ballerini professionisti dello show. Nella seconda edizione, in coppia con Cristina Chiabotto, Todaro ha portato a casa la coppa della vittoria.

Quando Maria De Filippi gli ha fatto la proposta di diventare maestro all’interno del suo programma televisivo, non ha potuto rifiutare. In effetti dopo tanti anni all’interno a Ballando con le stelle, Todaro aveva l’esigenza di intraprendere una nuova sfida televisiva e così non ha esitato ad accettare.

Duro colpo per Milly Carlucci. Tuttavia non riesce a fare a meno di Todaro, dato che nel 2020 è stato lui il responsabile delle coreografie e delle esibizione de Il cantante mascherato. Ciò dimostra che nonostante ci sia stato il tradimento artistico tra loro i rapporti non sono deteriorati.