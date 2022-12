Gf Vip, abbandono immediato: purtroppo il gieffino deve curarsi | Fan disperati

Il Grande Fratello Vip sta regalando tante emozioni al pubblico che non perde neanche un minuto della diretta. Stasera, sabato 10 dicembre, andrà in onda la seconda puntata della settimana per la gioia dei telespettatori. Purtroppo nelle ultime ore un concorrente è stato costretto ad andare via. Andiamo a scoprire chi ha dovuto rinunciare a quest’avventura televisiva.

Ogni giorno nella casa più spiata d’Italia si creano sempre delle dinamiche tali da far restare incollati i telespettatori davanti al piccolo schermo. Nelle ultime ore, per esempio, è al centro dell’attenzione Daniele Dal Moro per le sue discussioni con Patrizia Rossetti e Antonella Fiordelisi. Con l’ex tentatrice di Temptation Island il battibecco ha avuto un proseguo e sono state utilizzate parole abbastanza forti.

Sicuramente Alfonso Signorini ne parlerà nella diretta di questa sera. Secondo il pubblico Daniele è l’unico che ha il coraggio di prendere di petto la ragazza incurante delle conseguenze. Infatti ha dovuto fare i conti anche con Edoardo Donnamaria che non perde mai occasione di difenderla a spada tratta. Da qualche ora, però, i riflettori sono puntati su un altro concorrente perché è stato costretto ad andare via dalla casa.

L’abbandono temporaneo del Gf Vip

Il concorrente in questione non è altro che Antonino Spinalbese. Da quando ha avuto inizio il suo percorso televisivo ha sempre fatto parlare di sé prima per via dell’amicizia con Ginevra Lamborghini e del breve flirt con Oriana Marzoli. Nei prossimi giorni entrerà nella casa la prima in qualità di ospite, nonostante sia stato squalificata per il caso di Marco Bellavia. Molti speravano che ci fosse un riavvicinamento con Antonino, ma sembra proprio che non riusciranno a incontrarsi perché lui ha rivelato agli altri concorrenti di soffrire di cisti e per questo dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico.

Come se non bastasse sarà costretto ad attendere 5 giorni prima di rimettersi in gioco perché deve rispettare la quarantena. Ragion per cui è alta la probabilità che non avranno la possibilità di viversi tra le mura della casa.

“Antonino ha appena detto che domenica o lunedì esce per la ciste e gli hanno detto che sarà fuori per 5 giorni se non di più In base a cosa dirà il dottore” e ancora “Ginevra entrerà nella casa domani e domenica o lunedì uscirà Antonino…Ginevra e il Grande Fratello si sono giocati le carte male davvero male”. Ecco due post di Twitter che non sono passati inosservati sul web. A prescindere da tutto qualcuno spera sempre in un cambio di scena improvviso.