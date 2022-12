Rosalinda Celentano senza filtri su papà Adriano: “Non c’era lui ad asciugare le mie lacrime”

Non è certamente facile essere la figlia di un mito vivente, apprezzato in tutto il mondo, come Adriano Celentano. Lo sa bene la sua figlia terzogenita, ovvero la fragile Rosalinda che non ha avuto parole molto tenere per lui in qualità di padre.

Lui non c’era quando lei ne ha sentito maggiormente il bisogno, e , come la stessa ha raccontato nel salotto di Oggi E’ Un Altro Giorno, non le ha mai sciugato le lacrime. E le sue parole sono lamine ghiacciate che non possono passare inosservate…

Per molti fan del Molleggiato, che sono sempre molto numerosi, e sparsi un po’ su tutto il Globo, è stata un’autentica pugnalata ascoltare la chiacchierata a cuore aperto che l’attrice e cantante ha rilasciato alla splendida Serena Bortone, che grazie alla sua spiccata sensibilità, è riuscita a farle “aprire il rubinetto” e farle rivelare la sua anima.

Un’anima bella e dolce, ma anche molto, molto fragile e che ha sempre molto, o meglio troppo sofferto, per non essere riuscita a vivere quotidianamente suo padre che stima tantissimo come artista, ma del quale ha sentito una gran mancanza, quando era ragazzina e anche un po’ avanti con l’età.

Avrebbe voluto avere più dialogo con lui, o ancora che ci fosse accanto a lei e che la ascoltasse, che l’abbracciasse e che – per l’appunto- le asciugasse le lacrime. E anche oggi, che ne è passata – come si suol dire – “di acqua sotto i ponti”, lei ne soffre e si emozione tantissimo quando ne parla.

Ha molto amato ma lui non c’è mai davvero stato

I suoi occhi, meravigliosi e intensi, hanno molto sofferto e hanno versato tantissime lacrime di commozione ma soprattutto di delusione e dolore. Ha amato molto, per lo più, come ha candidamente confessato, donne, che ha paragonato al mare, ma non sono mancati anche degli uomini, che – invece – ha voluto paragonare alla terra.

Non ama etichette e definizioni nette, e pertanto a livello sentimentale, soprattutto se si parla di amore, ci tiene a non essere ingabbiata in un’etichetta che non la rappresenterebbe mai in ogni caso. Questa la sua dichiarazione in merito: “Non credo alle etichette, non c’è un definizione nell’amore e nell’arte“.

E forse è anche questo aspetto che l’ha allontanato molto dal padre, sebbene, come ha lei stessa confidato, lui è “sempre stato avanti”, ma nel dire ciò lui si riferisce all’Adriano artista, mentre come genitore è stato grande assente. Difatti quando la Bortone le ha domandato in che cosa è stato papà, Rosalinda ha prontamente replicato: “In niente. Lo è stato come tutti i grandi artisti, delle colonne importanti ma distratto. Non c’era lui ad asciugare le mie lacrime.”