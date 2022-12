Enrico Mentana, lo vieta categoricamente in casa: Francesca costretta a non farlo

Da svariati anni ormai Enrico Mentana, giornalista di spessore amatissimo dal grande pubblico, in primis per il suo lavoro in passato al TG5, che ha anche diretto, fa coppia fissa con la bellissima Francesca Fagnani, di molti anni più giovane. I due non si nascondo più e ora la donna ha svelato un retroscena della loro relazione.

Un aspetto indubbiamente molto curioso e fino a pochissimo tempo fa sconosciuto, ma che in effetti non è poi così strano. Di che cosa si tratta?

Sono entrambi sulla cresta dell’onda e sono due volti televisivi, nonché del giornalismo, molto conosciuti e apprezzati dagli italiani, Enrico Mentana e Francesca Fagnani.

Lei poi è la star indiscussa di Rai Due con il suo seguitissimo talk Belve, dove ha modo di ospitare nel corso delle puntate, che toccano sempre altissimi picchi di share, personaggi di spicco del panorama dello Spettacolo ma anche della Politica, che riesce a intervistare in modo molto differente rispetto ad altre colleghe.

Lei -infatti- possiede uno stile tutto suo, sa giocare abilmente con le parole e ha la battuta pronta. E anche le sue domande, mai e poi mai banali o programmate, sanno stupire non solo il suo interlocutore ma anche i numerosissimi telespettatori a casa.

Lui le ha dato un veto ma…

Inoltre è molto bella e buca lo schermo, è ciò è anch’ esso un dato affatto da non sottovalutare. E’ preparata, colta e sa fare molto bene il suo lavoro. Ed è proprio grazie ad esso, che va a gonfie vele, che ha conosciuto il suo attuale compagno, luminare assoluto nel suo campo ma con una vita privata alquanto turbolenta.

Infatti ha importanti relazioni finite alle sue spalle e ben quattro figli, ma nessuno avuto da lei, in particolare due da Michela Rocco Di Torrepadula, uno da Fulvia Di Giulio e una da Letizia Lorenzini Delmilani. Ma a quanto pare lei va d’accordissimo con tutti loro, tuttavia non vuole che si parli di famiglia allargata.

Ma c’è una cosa che non deve mai e poi mai fare all’interno delle mura domestiche, quando è in compagnia del suo uomo, dal momento che lui glielo ha tassativamente vietato, di che cosa si tratta? In pratica Enrico non vuole che, svolgendo entrambi in modo impeccabile la loro professione, si parli di lavoro, perché “quando è a casa è a casa” e vuole assolutamente staccare la spina e dedicarsi ad altro. Una scelta- certamente- saggia e che permette a tutti e due di caricare come si deve le pile nel loro nido.