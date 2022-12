Ilary Blasi, l’amica spiffera il dolorosissimo retroscena: “Da Totti si aspettava molto più…”

A distanza di molti mesi fa ancora parlare di se la separazione della coppia più amata dagli italiani, ovvero quella composta da Francesco Totti e Ilary Blasi. Ma ora che non solo lui ma anche lei si è rifatta una vita dal punto di vista sentimentale, i rispettivi fan tirano un bel sospiro di sollievo. Anche se lei ha ancora qualcosa che non le va proprio giù…

A parlare della felicità della bellissima conduttrice romana è un’amica di lei che ha spifferato tutto, anche di quella cosa che la donna proprio non ha sopportato del suo celebre ex…

Il primo a uscire allo scoperto e ad intraprendere una nuova e importante relazione amorosa, con tanto di convivenza e nuova casa acquistata, è stato il Pupone che, come ben sappiamo, è legato dal punto di vista sentimentale da molti mesi a questa parte alla bellissima Noemi Bocchi.

Con lei ha appena comperato il loro nuovo nido d’amore e la donna è stata pizzicata in compagnia del padre mentre si accingeva a verificare gli ultimi lavori di ristrutturazione, come ci ha ampiamente documentato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini.

E sempre la nota rivista ci ha parlato del fatto che pure Ilary avrebbe un nuovo amore. Si tratta di un imprenditore tedesco molto affascinante, con il quale la donna ha una relazione. Sono stati scovati dai paparazzi durante un weekend romantico a Francoforte, ma ora hanno deciso di non nascondersi più.

Lei è felice ma…

Chiaramente i fan della showgirl sono stati felici di appurare il ritorno di un bel sorriso sul suo viso e si augurano dal profondo del cuore che con Bastian, la liason possa durare a lungo. Insomma, che possa essere lui la persona giusta con la quale proseguire nella vita.

A rassicurarli in tal proposito ci ha pensato una cara amica della Blasi, che ha rilasciato importanti dichiarazioni al settimanale Dipiù: “E’ tornata ad essere felice in amore. Al suo fianco c’è un uomo che la fa stare bene, la fa sorridere e le fa battere il cuore…”. Un cuore che ha molto sofferto vedendo finire il suo matrimonio con Francesco Totti, con il quale ha messo al mondo ben tre figli. Tra l’altro dal suo ex si aspettava un comportamento ben diverso, ovvero maggior discrezione nel vivere la sua relazione. “Si aspettava più discrezione”, ha svelato la persona che è voluto rimanere nell’anonimato ma che comunque ha voluto ” aprire il rubinetto”. E l’atteggiamento del suo ex marito, l’ha talmente colpita da spingerla alla fine a uscire allo scoperto anche lei con Bastian“, ha raccontato sempre la fonte, che è molto vicina alla Blasi.

A quanto pare poi Ilary sarebbe davvero molto presa da lui che, al di là del suo aspetto fisico, che è notevole è pure “particolarmente affettuoso”. Inoltre possiede anche “un lato molto tenero”. E queste sono caratteristiche che la donna apprezzerebbe tantissimo in un uomo. Un uomo che la fa anche molto divertire, tant’è che la showgirl stessa pare “sfruttare” ogni momento libero per dedicarsi a Bastian e che stia già progettando il Capodanno insieme a lui in una località esotica.