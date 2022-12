Rai, dopo anni la perde per sempre: purtroppo non ce l’ha fatta | E’ la fine di un’era

La Rai nell’ultimo periodo è stata costretta a rivoluzionare letteralmente i suoi palinsesti, per lo più per quanto concerne la Rete Ammiraglia per tramettere in esclusiva i mondiali di calcio dal Quatar. Sebbene, per strano scherzo del destino, l’Italia non abbia figurato come partecipante.

E così molte trasmissioni hanno dovuto cambiare in certi casi l’ orario di messa in onda, mentre altre sono state mandate momentaneamente in soffitta. Stesso discorso anche per svariate soap e fiction. E ora arriva la doccia fredda per moltissimi telespettatori: “L’Azienda di Viale Mazzini ha perso lei, forse per sempre…”

Mamma Rai ci ha abituato soprattutto all’ultimo periodo a cambiamenti, alcuni dei quali assai repentini, che non hanno permesso ad alcuni suoi grandi e indiscussi protagonisti, di farci compagnia sul Piccolo Schermo, come facevano da tempo, con le loro seguitissime trasmissioni.

Il motivo? Come già accennato inizialmente la messa in onda dei Mondiali di Calcio in Quatar, che sono di grande interesse anche nel nostro Paese, sebbene, come ben sappiamo, la nostra Nazionale, nonostante la vincita all’Europeo, non ce l’abbia fatta a qualificarsi.

E così necessariamente, molte altre soap di spicco, come Il Paradiso Delle Signore, per un certo periodo non possono ancora allietare i pomeriggi dei suoi più accaniti sostenitori. E anche molte altre serie TV che sarebbero dovute andare in onda in Prime Time sulla Rete Ammiraglia, hanno visto lo slittamento della loro messa in onda al nuovo anno, oramai alle porte.

La Mirigliani sempre più delusa: niente Miss Italia in Rai?

Ma le docce fredde, per non dire proprio gelate, per i telespettatori, non sono finite qui, dal momento che pare che una grande protagonista delle Reti Rai degli scorsi anni non abbia più modo di collaborare con l’Azienda, stiamo della meravigliosa Patrizia Mirigliani, patron del concorso più famoso e conosciuto del nostro Paese, ovvero Miss Italia, che può contare su più di 80 edizioni, peccato che le ultime due siano state trasmesse solo ed esclusivamente online.

Come lei ha rivelato a Il Tempo, nel corso di una lunga e accorata intervista a cuore aperto, al momento l’Azienda di Viale Mazzini non ha voluto saperne di mandare in onda il concorso, poiché “pare che i valori di esso non siano più in linea con quelli che sono i valori di oggi”. Nonostante ciò la donna, che possiede un carattere forte e determinato, non si è arresa ed è andata avanti nel suo progetto, quello per l’appunto di riportare Miss Italia in TV, in particolar modo sulla Rai.

Tra l’altro ha anche rivelato che non sarebbe costato una lira farlo, dal momento che si era anche parlato di mandare in onda il tutto durante una serata speciale de I Fatti Vostri, uno dei programmi di maggior punta dell’Azienda di Viale Mazzini, che ora vede la conduzione di Salvo Sottile e Anna Falchi.