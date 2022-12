Paolo Ciavarro, senza peli sulla lingua sulla conduttrice di Forum: “Lei è una vera p…”

Paolo Ciavarro è da tempo una presenza fissa, da ben sette anni, di Forum, programma che gli ha donato indubbiamente una grande notorietà. ma che cosa ne pensa davvero l’uomo della conduttrice della trasmissione? E soprattutto com’è la donna a telecamere spente?

Il compagno della bellissima Clizia Incorvaia a ruota libera sulla giornalista. Le rivelazioni inedite su di lei che lasciano senza fiato…

Per il figlio di Eleonora Giorgi e del mitico Massimo Ciavarro galeotta è stata la partecipazione di un paio di anni fa al GF Vip, non solo perché gli ha donato una dose maggiore di fama, il che non è affatto da sottovalutare, ma anche- e soprattutto- perché gli ha permesso di incontrare e conoscere la donna della sua vita.

Stiamo ovviamente parlando della splendida Clizia Incorvaia che ora non è solo la sua compagna ma anche la mamma di suo figlio Gabriele, che ancora tanto piccino. I due sono innamoratissimi e, nonostante lei abbia già un matrimonio fallito alle spalle con il leader delle Vibrazioni Francesco Sarcina, con il quale ha messo al mondo Nina, pare che abbiano intenzione di convolare a giuste nozze, sebbene non siano particolarmente imminenti.

Tuttavia pare che non saranno neppure così lontane, si presume tra un anno o un anno e mezzo, ma ora come ora Clizia e Paolo hanno altre priorità. Inoltre pare che lui debba ancora farla la proposta come si deve.

La verità di Paolo sulla Palombelli…

Ma se l’amore va a gonfie vele lo stesso si può dire della loro vita professionale: lei sempre più forte come influencer e lui un personaggio TV molto apprezzato dal pubblico italiano, in particolare per la sua presenza da ben sette anni a Forum condotto dall’impeccabile Barbara Palombelli. Ma com’è la conduttrice a telecamere spente? Che cosa ne pensa davvero lui di lei?

Lo rivela lo stesso Paolo: durante una sua recente interista per il programma radiofonico Turchesando. In pratica il giovane Ciavarro ha raccontato, oltre che della sua vita di papà e del suo legame con Clizia, come è giusto che sia, anche della nota giornalista, spendendo vere e proprie parole al miele per lei.

“Lei è una persona magnifica, nonostante i sui mille impegni, ritaglia sempre dei momenti per me, se ne ho bisogno. Lei è una persona eccezionale“. L’ha poi definita una professionista con la “P” maiuscola, oltre che “una donna di un’ umiltà incredibile”. Lui è molto affezionato a lei così come a Forum, che infatti ha definito “la sua famiglia”. E ora i suoi fa si chiedono se lui abbia l’intenzione di allargare quella che ha creato con la sua Clizia, ma per ora tutto tace al riguardo…