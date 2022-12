Francesca Cipriani, finalmente esce allo scoperto: “…entrerò in sala parto”

Francesca Cipriani si è fatta conoscere presso il grande pubblico italiano, in primis per la sua partecipazione alla versione tradizionale del padre di tutti i reality. Ovviamente stiamo parlando del Grande Fratello. Ma poi, una volta diventata famosa, ha partecipato anche a quello vip, dove ha lasciato il segno. L’abbiamo anche ammirata come pupa nel programma La Pupa E Il Secchione, ma oggi è la sua vita privata ” a tenere banco”.

Francy è innamorata più che mai del suo novello sposa e ora a Verissimo, innanzi a un’emozionatissima Silvia Toffanin, ha fatto il grande annuncio: “Entrerò in sala parto…”. I fan al settimo cielo per lei anche se…

Grande dolore e infinito chiacchiericcio ha fatto la mancata presenza del carismatico Alfonso Signorini, direttore del magazine Chi, che ogni settimana in edicola ci regala interessanti esclusive, nonché conduttore del GF Vip, al matrimonio di Francesca Cipriani e del suo innamorato, anche perché il giornalista avrebbe dovuto svolgere il ruolo di testimone della sposa.

Al suo posto è andato Giucas Casella. Tuttavia- in ogni caso- la cerimonia, così come la festa, sono andate alla grande e i suoi novelli sposi sono ancora più uniti e affiatati che mai, per la gioia dei fan, compresi quelli della prima ora della showgirl, che non è solo bellissima ma anche spumeggiante e simpaticissima.

La sua risata poi è veramente contagiosa, oltre che una coccola per l’anima per chi la segue con interesse in TV. Non per nulla la sua ospitata a Verissimo, il rotocalco di punta delle Reti Mediaset che da più di un anno a questa parte ha potuto contare su un convincente e vincente raddoppio a livello di presenza sul palinsesto, visto che va in onda non solo nel canonico spazio del sabato pomeriggio, ma anche della domenica, è stata molto seguita, nonché chiacchierata sul Web.

Andrà in sala operatoria solo per partorire

In essa ha partecipato in compagnia della sua dolce metà e ha rilasciato un’importante e assai emozionante rivelazione alla conduttrice veneta, che la ascoltava con grandissimo interesse. “Basta chirurgia, la prossima volta che rientro in una sala operatoria, sarà per partorire…”. Si tratta di una dichiarazione assai interessante anche perché il suo Alessandro è già padre di un bambino di tre anni.

Ma nonostante ciò l’uomo spera di avere presto una creatura da sua moglie, possibilmente una femmina. E lei a quel punto ha prontamente dichiarato: “E’ pronta a scendere!”.

Dunque i due sono forse in dolce attesa? Per il momento nessuna dichiarazione ufficiale a riguardo ma quel che è certo è che i due non vedono l’ora di diventare genitori, come hanno candidamente confessato entrambi con gli occhi che brillavano.