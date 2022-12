Grande Fratello Vip, allarme rosso nella notte: “Mi sono spezzata qualcosa” | Intervento del medico

GF Vip 7, questa edizione del padre di tutti reality si sta rivelando molto tosta per i concorrenti, nonché per i telespettatori e Alfonso Signorini, che la conduce in maniera egregia. Tantissimi i colpi di scena, le eliminazioni a sorpresa e le diatribe, alcune delle quali molto infuocate, che accadono nella Casa più spiata d’Italia. Ma ora è arrivato uno spavento davvero ingente, visto che una vippona non si è sentita bene…

Tutto ciò è accaduto nella notte e per questo motivo è stato ancora più forte” il tutto”. La donna in questione era da poco entrata nel suo letto per riposare quando si è sentita male, ed ecco arrivare prontamente i soccorsi…

Tuttavia c’è anche da dire che negli scorsi mesi, come i fan più accorti del reality di certo ricorderanno, un’altra concorrente, ormai uscita dal gioco, perché come tale deve essere visto, non si era sentita bene e che, dopo aver fatto spaventare non poco le altre sue colleghe, era stata soccorsa da un medico.

Alcuni sul Web hanno sostenuto che fosse arrivata persino l’ambulanza! Stiamo- chiaramente- parlando della bellissime Cristina Quaranta, che ha fatto molto parlare di se per il suo carattere polemico e alquanto fumantino.

Poi è stata la volta di alcuni concorrenti che sono risultati positivi al Covid-19 che purtroppo nonostante i vaccini, serpeggia ancora nelle nostre vite, e sono stati costretti pertanto a lasciare momentaneamente il programma.

Sarah si sente male: paura nella Casa

Ma ora una giovane e splendida donna, che tuttavia non è entrata tra le rime nel reality, ha fatto drizzare i capelli in testa ai suoi colleghi con un suo malore che non è affatto da sottovalutare e/o da prendere sottogamba, ma di chi si tratta e che cosa è esattamente successo?

Si tratta di Sarah Altobello, che aveva avuto l’ennesima discussione in Casa e che si era da poco infilata sotto le coperte quando ha iniziato ad accusare un dolore fortissimo al fianco. Ha iniziato a lamentarsi e ad avvertire il suo malessere per primo è stato Alberto De Pisis, che le ha prestato subitaneamente soccorso.

“Albe, aiutami. Non posso muovermi. Ho fatto crack. Chiama qualcuno! Non riesco a muovere il costato…”, ha svelato la donna tra le lacrime , sostenendo poi di temere di essersi spezzata qualcosa. A quel punto pare che sia stato necessario l’intervento di un dottore, come ha prontamente rivelato Luca Onestini, mentre si si trovava a chiacchierare in veranda in compagnia di Oriana, Nikita e Daniele. Ed è a quel punto che la Marzoli ha rilasciato un’importante rivelazione, riferendosi al dolore di Sarah: “Le fa male un muscolo. Stanno tuti in camera da lei, le faceva male già ieri..”. Dunque perché, sebbene abbia già provato un dolore così grande il giorno precedente, è scoppiata in lacrime solo in quel momento? Ed è la stessa collega a dare una spiegazione in merito: “Sta piangendo ma secondo me il pianto è per la situazione. Tutti che la abbracciano, ha chiesto l’antidolorifico“.