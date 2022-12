Ricordate Maria La Rosa? Dopo tutti i soldi vinti al Gf è ridotta proprio così

Il Grande Fratello è uno dei reality più longevi della televisione italiana, in quanto permette ai concorrenti di ottenere (e riottenere) la popolarità. Prima della versione Vip, c’era quella che permetteva a gente comune di costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo.

Tanti sono i concorrenti che hanno ottenuto la fama. Possiamo menzionare Luca Argentero, Pietro Taricone, Francesca Cipriani. Della prima edizione, per esempio, anche se non ha vinto non è passata inosservata. Stiamo parlando di Marina La Rosa. Gli italiani si chiedono che fine abbia fatto. Ecco la risposta.

Nata a Messina il 21 gennaio 1977, Marina La Rosa è nota per aver partecipato a Grande Fratello e per essersi classificata seconda alla quattordicesima edizione dell’Isola dei famosi. In entrambi i reality ha mostrato il suo forte temperamento ed è proprio questo che le ha permesso di scalare la vetta del successo.

Dopo 72 giorni dall’inizio del reality è stata costretta a lasciare la casa del reality con l’83% dei voti a suo sfavore. Dopo ha interpretato un piccolo ruolo della soap opera Beautiful per poi approdare nella televisione italiana nella fiction tv Carabinieri 2. Si è anche cimentata nel teatro nella commedia La notte di Natale (e Marzia) per la regia di Giorgio Serafini Prosperi.

Nel 2005 è stata al timone della conduzione di una serie di speciali su Miss Muretto su Italia 1 e nel 2014 ha condotto su Radio domani la rubrica Trash parade. Ciò dimostra che ha un curriculum degno degno di tutto rispetto, al quale ha aggiunto l’esperienza nel reality della sopravvivenza che all’epoca era condotto da Alessia Marcuzzi. Oggi, invece, di cosa si occupa? Andiamo a scoprirlo.

Una vita lontana dai riflettori

Marina La Rosa è attrice e opinionista. Aveva dichiarato in una delle sue interviste di aver speso i soldi guadagnati con il reality per cose del tutto inutili al punto tale da avere problemi economici. Poi ha deciso di riprendere in mano la sua vita allontanandosi dal mondo dello spettacolo. Uno dei tanti motivi è stato anche quello di dedicarsi ai suoi affetti. Nel 2010 è convolata a nozze con Guido Bellitti che ha reso padre di due splendidi bambini: Gabriele e Andrea Renato.

Attualmente è molto attiva sui social. Infatti ha più di 92.000 follower che seguono il suo profilo Instagram. Pubblica spesso foto della propria famiglia e quelli in cui mostra la sua fisicità scultorea che non ha risentito dello scorrere del tempo.

Una volta ha condiviso scatti senza veli per criticare l’ipocrisia di alcune influencer: “Non voglio essere la più intelligente. Voglio fare come quelle che hanno milioni di followers e vengono pagate per postare una foto o una storia”,