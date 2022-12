Cristiano Malgioglio, finalmente esce allo scoperto: ha una figlia ‘sconosciuta’ | La situazione è delicatissima

Cristiano Malgioglio, uno dei più grandi ed eclettici artisti che abbiamo nel nostro Paese, nonché giudice severissimo di Tale & Quale, ha una figlia. La notizia è davvero sconvolgente. Ma chi è costei? Fuori il nome…

Lui è uno che ama stupire, si sa. Ma stavolta ci ha voluto lasciare letteralmente a bocca aperta. Lui è padre! Ecco chi è la figlia che ama immensamente…

E’ un uomo generoso e dal cuore grande Cristiano, oltre che profondamente colto e raffinato. Ama giocare con la Moda e stupirci con i suoi outfit quando si mostra in TV. In particolare a Tale & Quale ha optato per trucchi e abiti molto stravaganti che hanno fatto parlare a lungo di lui, oltre che divertire i suoi colleghi e il mitico Carlo Conti.

Così come lo hanno fatto molte sue affermazioni legate alle sue ampie conoscenze nel vasto mondo dello Spettacolo non solo italiano ma anche internazionale, con tanto di narrazione di squisiti aneddoti. Ma la rivelazione di essere genitore li superati tutti quanti e pure alla grande!

Eh sì, non è uno scherzo, lui ha realmente una figlia, non tuttavia nel senso biologico, ma adottiva, che ama immensamente e della quale ha parlato in una recente intervista senza se e senza ma. Il suo nome? Omara.

E’ padre di tre creature

Tuttavia lui non ha adottato solo lei ma anche William e Riccardo. I tre figli vivono tutti a Cuba e lui ha voluto puntualizzare che l’adozione sia stata una scelta d’amore che ha fatto svariati anni fa ma che non ha mai e poi mai voluto pubblicizzare, forse con il preciso scopo di proteggerli dal clamore mediatico che nei suoi confronti è sempre molto forte e acceso.

In ogni caso il fatto di essere diventato padre, seppure a distanza, di tre ragazzini, una femmina e un maschio, lo rende non solo assai orgoglioso ma anche infinitamente felice. Certo, non può viverli davvero nella sua quotidianità, ma non manca mai di far sentire loro la sua vicinanza e il suo ingente affetto.

Un affetto che lui riceve da amici e colleghi, oltre che dai suoi fan, soprattutto quelli che si possono considerare della prima ora, e che sanno, conoscendolo piuttosto bene, seguendolo da tempo sia come uomo che come artista, che lui ora come ora si senta realmente appagato sia dal punto di vista professionale che privato. C’è solo da augurarsi che riesca a trovare una certa forma di stabilità emotiva accanto a un compagno in grado di amarlo profondamente come lui assolutamente merita.