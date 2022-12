Alessandra Celentano, in abito da sposa è irriconoscibile: spunta la foto più unica che rara

Amici, Alessandra Celentano da moltissimi anni collabora nella scuola del padre di tutti i talent, in qualità di severa e assai temuta insegnante di danza classica. Ma ora la sua foto, pubblicata sui Social, fa arrossire ed emozionare i suoi fan: lei meravigliosa e radiosa in abito da sposa!

Un vero incanto, così si può descrivere- e pure a buona ragione- la ballerina e docente con indosso l’abito bianco nel giorno più bello della sua vita. Lo scatto è da incorniciare!

Non è una donna che ama parlare molto di se e del suo privato che tale per lei dovrebbe rimanere, perlomeno in gran parte. Lei che è la nipote diretta del mitico Adriano, con il quale sovente appare in qualche scatto, e che se la spassa, quando gli impegni lavorativi lo permettono, con l’adorata cugina Rosita con la quale ha un rapporto decisamente speciale.

Sovente le due appaiono felici e spensierate in video e scatti, alcuni dei quali dal sapore squisitamente vintage, che ci dimostrano quanto siano state effettivamente affiatate fin da piccine. E ciò è indubbiamente una vera e propria coccola per il cuore pulsante dei suoi fan, decisamente numerosi, che sono avvezzi a vederla da tempo nelle vesti di insegnante di ballo classico integerrima e assai tosta.

Ma lei è- in realtà- anche una donna solare e simpatica, oltre che dotata di un cuore grande e generoso, che può contare della stima e dell’affetto sincero non solo di tanti suoi colleghi ma anche della mitica Queen Mary. Tuttavia ora la professionista ha lasciato tutti quanti a bocca aperta con una foto, proveniente dal passato, che la ritrae nel giorno del suo matrimonio. Ed è boom di like!

La foto con indosso l’abito bianco da sposa

In essa Alessandra appare in compagnia di alcuni colleghi tra cui la compianta Carla Fracci, un autentico mito, che ci ha lasciati da poco tempo, ma la sua arte, decisamente sublime no, dal momento che vive ancora intensamente nell’ anima di tutti noi, non solo dei veri amanti della danza.

E la Cele, ha deciso, per ricordare l’artista, amata in tutto il mondo, nel giorno dell’ anniversario della sua scomparsa, di ricordarla con un post, pubblicato sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, dove ha pubblicato suddetta foto che la vede con indosso l’abito bianco nel giorno delle sue nozze. Peccato che il suo matrimonio sia finito da tempo. Resta comunque il fatto che lei era raffinata e più bella che mai! Ma sapete chi è stato l’uom che l’ha sposata?

Il suo ex marito si chiama Angelo Trementozzi ed è stato legato a lei come coniuge dal 2007 al 2012. Alessandra ha molto sofferto per la separazione e fa ancora fatica a parlarne. Oggi è single e sostiene- almeno per ora- di stare bene così.