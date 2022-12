Catia Franchi, lo scioccante motivo dell’addio a Uomini e Donne: finalmente la verità

Uomini e Donne, Trono Over, da tanto, o meglio, troppo tempo, una splendida ed elegantissima dama, non trova più posto nel fitto parterre del noto dating show di Canale 5, ideato e condotto in maniera impeccabile da Maria De Filippi. Stiamo parlando di Catia Franchi, sorella della celebre stilista Elisabetta. Ma per quale motivo? Finalmente arriva la verità…

In molti, soprattutto i telespettatori più assidui e affezionati della trasmissione, hanno iniziato a notare che in primis le presenze della dama in studio hanno incominciato a diradarsi sempre più fino a quando non si è più vista. E a quel punto hanno iniziato a chiedersi il perché della sua assenza che si è fatta -di certo- sentire…

Catia Franchi è stata per un po’ di tempo una presenza molto chiacchierata e persino criticata di Uomini e Donne per via del suo carattere, a tratti spigoloso e molto diretto, ma anche per il fatto di essere- come si suol dire- la sorella di e di scegliere di indossare in trasmissione, con il preciso obiettivo di fare pubblicità, agli abiti della parente diretta Elisabetta che è una stilista non solo molto famosa ma anche amatissima in tutto il mondo.

Anche alcune sue sfilate non hanno convinto i più e la sua conoscenza con il cavaliere Biagio è stata assai travagliata, tant’è che i due se le sono dette tutti i colori durante i loro confronti in TV. Archiviata tale frequentazione, lei ha iniziato a conoscere altri cavalieri, ma senza alcun successo.

E pian piano ha iniziato ad essere sempre meno presente nel parterre e ciò ha lasciato l’amaro in bocca ai suoi estimatori che adorano seguirla anche sui Social, in particolare su Instagram, dove è parecchio attiva come influencer. Ma nemmeno qui ha spiegato i motivi delle sue assenze che, pian piano, sono diventate sempre più numerose e ravvicinate.

I motivi della sua assenza

E ora lei si è proprio data alla macchia dal momento che non la notiamo più in studio. Ma perché? Chi o che cosa l’ha indotta a non ripetere l’esperienza? Forse sono stati gli impegni di lavoro, sempre più pressanti, che riguardano l’azienda della sorella, o le gare agonistiche di ciclismo che lei ama affrontare da tempo, che la tengono lontana dallo studio?

O ha trovato la sua dolce metà al di fuori della TV? Sul Web non ci sono alcune foto che lo dimostrerebbero ma magari la donna vuole vivere il suo nuovo amore fuori dal clamore mediatico. E poi è stata una sua mera scelta andarsene da Uomini e Donne, oppure no?

Alcuni sostengono che potrebbe essere stata Maria in persona a chiederle di allontanarsi dopo che ha scoperto che Catia frequentasse altre persone non legate alla trasmissione. Tuttavia ora come ora nessuna smentita o alcuna conferma in merito è arrivata dalla diretta interessata. Ed è il Caos!