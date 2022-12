Marco Gentili e la rivelazione piccante su Benedetta: “Mi fa felice quando…”

Benedetta Rossi, nota biologa che si diletta ai fornelli della cucina dell’agriturismo di famiglia, entra nelle case degli italiani con il suo programma televisivo. Ormai è una food blogger molto amata, in quanto la chiave del suo successo è la genuinità.

Riscuote un grande successo perché propone ricette semplici facendo entrare tutti nella sua dimora accogliente e familiare. Il marito, Marco Gentile, ha espresso un suo parere su ciò che sta vivendo con la dolce metà.

Nata a Porto San Giorgio il 13 novembre 1972, Benedetta Rossi è appassionata alla cucina fin da quando era un’adolescente. Laureata in Protezione e sanità degli organismi acquatici, durante gli studi universitari ha lavorato come aiuto cuoca. Ciò le ha dato una buona conoscenza nell’ambito culinario tale da poter lavorare nell’agriturismo di famiglia.

A partire dal 2018 conduce il programma Fatto in casa per voi, in onda su Real Time e Food network. Inoltre è possibile recarsi in libreria e acquistare uno dei suoi sei libri che si concentrano sull’arte culinaria. L’ultimo è intitolato La nostra cucina.

La scalata verso il successo è avvenuta quando ha creato uno spazio sul canale YouTube dal nome Fatto in casa da Benedetta e col tempo ha ottenuto tante visualizzazioni. Infatti in un’intervista ha descritto il suo stupore il giorno in cui sui social ha fatto una scoperta a dir poco sorprendente.

“Io mi sono spaventata e non scherzo”

“Un giorno, era più o meno il 2015, mi arriva una notifica Facebook in cui mi si dice che uno dei miei video aveva raggiunto 4 milioni di visualizzazioni. Io mi sono spaventata e non scherzo”. Incredula, ha proseguito nel discorso: “Mi sono chiesta: che cosa avrò fatto? Perché tanta gente si sta interessando alle mie ricette”. In effetti sono proprio la sua semplicità e genuinità che le hanno permesso di diventare una vera e propria celebrità.

Il primo fan e sostenitore è senza dubbio il marito, con il quale è convolata a nozze nel 2009 dall’altra parte del mondo. “Allora io ho cercato di spronarla a continuare. Le ho consigliato di essere sempre sé stessa, senza forzature, convinto che quella fosse la sua qualità più originale. E ne sono convinto ancora oggi”, ecco cosa ha detto con uno sguardo fiero.

Poi si è focalizzato su se stesso svelando come la dolce metà gli regala un sorriso: “Sarò sincero. Anche io come lei sono uno dai gusti semplici e allora quando mi dice ‘dai, facciamo una polenta insieme’, mi fa felice”.