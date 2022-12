Flavio Insinna, il dilaniante appello: richiesta d’aiuto col cuore in mano

Flavio Insinna non è solo un immenso professionista e un conduttore di Mama Rai molto amato dagli italiani di ogni età ma anche un uomo dal cuore grande che non perde mai l’occasione di dare una mano a chi ne ha davvero bisogno. E il suo appello di aiuto è arrivato forte e chiaro!

Non solo un vero artista con la ” A” maiuscola ma anche una persona speciale che si prodiga sempre per gli altri. E anche questo suo nuovo gesto ha colpito moltissimo i suoi numerosi sostenitori, ma non quelli della primissima ora che ormai sanno molto bene di che “pasta sia fatto”!

L’Eredità è uno dei game show più seguito e apprezzato dagli italiani. Non per nulla le famiglie adorano cenare in compagnia del suoi indiscussi protagonisti, dunque del suo brillante conduttore, della prof e del professore e dei concorrenti, tra cui il campione o la campionessa.

Alcuni di loro, come il caso di Massimo Cannoletta, diventano dei personaggi a tuttotondo. Non per nulla oggi l’uomo è un opinionista molto stimato in TV e la splendida Serena Bortone lo ha voluto all’interno del suo team nel suo seguitissimo Oggi è un altro giorno.

Ma è lui, il meraviglioso Flavio, che oltre a essere un conduttore di spessore, è anche un eccellente attore, che convince ogni volta che appare sia sul Piccolo che sul Grande Schermo il grande pubblico, il polo centrale del quiz che vede il suo momento clou nella fase finale quando si gioca alla famosa e super appassionante ghigliottina per la quale molti italiani, vip compresi, hanno creato sui Social e su WhatsApp alcuni gruppi ove si confrontano per dire la loro al riguardo.

Il gesto che commuove

Ed è infatti qui che il campione o la campionessa si gioca davvero tutto, visto che è in quel mentre che può perdere il montepremi dalla serata, fino ad allora ottenuto, oppure portarlo a casa, talvolta anche di molto dimezzato, se indovina la parola vincente.

Ma se spesso non è- purtroppo – così, possiamo ben dire che lo è vincente di certo il gesto, decisamente generoso e dolce, da parte di Flavio che durante il suo più recente collegamento ha mostrato l’adesivo che aveva posto nella mano sul quale c’era segnato il numero da utilizzare per fare una donazione a Telethon. ” Ci sono tanti bambini e tante bambine che hanno bisogno d’aiuto, con la ricerca scientifica le cure si trovano”, ha dichiarato l’uomo che poi ha invitato il pubblico di RAI 1 a fare sentire la propria vicinanza alla causa.

E poi anche durante la messa in onda del quiz ha continuato a ricordarlo. E se lo ha fatto è perché lui è un uomo che pensa agli altri, soprattutto a chi soffre e che ha bisogno di una mano. Anche solo di una piccola donazione per vivere, di una parola detta al momento giusto o di una cura.