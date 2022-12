Gf Vip 7, la regia non è riuscita a censurare: l’incidente intimo l’hanno visto proprio tutti

Possiamo dirlo e pure a gran voce: quest’anno la settima edizione del Grande Fratello Vip sta facendo vedere letteralmente i sorci verdi ad Alfonso Signorini, il suo carismatico conduttore, che non è può davvero più. Ma ecco che ora arriva direttamente dalla Casa una visione che ha mandato in tilt in men che non si dica i telespettatori…

I concorrenti sanno bene di essere ripresi 24 ore su 24 ma, nonostante ciò, dopo un po’ di tempo che si trovano tra quelle mura, quasi se lo scordano e così iniziano a parlare a ruota libera e a mostrarsi anche se un filo di trucco e con i capelli non freschi di shampoo. Inoltre nei momenti di mero relax se ne infischiano proprio delle telecamere…

E così accade che vada in onda ciò che non ci dovrebbe andare. La regia– purtroppo- non sempre riesce a fermare l’inquadratura in tempo e nemmeno a mandare la classica censura, come alcuni sul Web hanno prontamente sottolineato.

Ma- del resto- si sa che l’imprevisto, che è anche ciò che in fin dei conti può anche mettere un po’ di pepe al reality, è sovente dietro l’angolo, ergo sia chi vi partecipa sia chi lo segue da casa è ben conscio del fatto che qualcosa può sfuggire di mano.

Ed è quello che è esattamente accaduto poche ore fa quando una concorrente, per altro molto bella e chiacchierata per via del suo privato, mentre riposava sul letto ha mostrato le sue grazie, senza rendersene conto… Ma di chi si tratta e che cosa è esattamente successo?

Giale dorme e…

Stiamo parlando di Giale che dormiva con indosso una vestaglia, senza coprirsi con una bella coperta dal momento che nella Casa fa piuttosto caldo. Del resto non si spegne mai, nemmeno di notte, il riscaldamento! Peccato che la donna non indossasse una canottiera o un reggiseno e così, quando la vestaglia si è spostata e si è aperta, ecco che ha mostrato alle telecamere il suo splendido seno.

In molti si sono poi chiesti sui Social se lei non dorma apposta in questa maniera, sperando di farsi notare maggiormente dai telespettatori o da alcuni suoi colleghi, ma sta di fatto che quando dormono sono davvero molte le donne che decidono di non indossare il reggiseno per un fatto meramente pratico.

Tra l’altro qualche settimana fa anche Patrizia Rossetti, durante l’esecuzione di un gioco per il quale doveva scambiarsi gli abiti con Alberto, aveva mostrato il suo decolletè alle telecamere. Ergo, Giale non è stata la prima e- come sostengono alcuni sul Web- non sarà nemmeno l’ultima!