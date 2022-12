“Ancora innamorato di Belen”: Antonino Spinalbese ‘disperato’ per la madre di sua figlia | La confessione dell’ex vippona

Grande Fratello Vip, indubbiamente uno dei più grandi, chiacchierato e indiscussi protagonisti dell’edizione attualmente in corso, la settimana per esattezza, è Antonino Spinalbese, per via del suo passato amoroso. Del resto essere l’ex di Belen non è proprio da tutti…

Tra l’altro con lei ha messo pure al mondo una bambina di nome Luna Marì, che è ancora molto piccina. E ora arriva fortissima un’insinuazione: lui è ancora innamorato della showgirl argentina? Come stanno veramente le cose? L’indiscrezione che lascia senza fiato e che alimenta ancora una volta la Cronaca Rosa…

Come ben sappiamo la donna è tornata a fare coppia fissa Stefano De Martino, il suo unico uomo che ha sposato e con il quale ha messo al mondo il piccolo Santiago.

Un matrimonio da favola che però è durato ben poco. Lei ha intessuto varie relazioni e una molto importante con l’hair stylist Antonino Spinalbese. I due parevano talmente innamorati da decidere a un certo punto di mettere al mondo una creatura tutta loro. Peccato che poco dopo l’idillio sia finito e che oggi non siano più un buoni rapporti, tant’è che Belen non ha preso affatto bene la scelta del padre di sua figlia di partecipare al GF Vip dal momento che temeva che poi si riparlasse a spron battuto della loro passata liason.

Ma lui, nonostante gli sia stato vietato parlare di lei e della sua famiglia, in maniera defilata lo fa eccome, è ciò gli ha permesso di diventare un argomento molto succulento ancora una volta per il Gossip nostrano.

Lui è ancora innamorato di Belen, parla lei…

E ora c’è una concorrente che sostiene che lui, nonostante flirti con svariate donne della casa, sia ancora preso dalla Rodriguez. Anche che sia proprio innamorato cotto. Ma chi è costei?

A parlare all’interno del programma radiofonico Non Succederà Più, condotto da Giada De Miceli, è stata la simpatica Gegia. Queste le sue esatte parole al riguardo: “E’ triste, dopo Belen è difficile che ti innamori. Secondo me è ancora innamorato di Belen“.

Ma se così così davvero fosse per lui, andrebbe di certo incontro ad un’amara delusione, perché lei è ancora una volta felicissima accanto al suo Stefano, con il quale sta pensando di allargare la famiglia, anche se, nonostante i bisticci, è ovvio che il bene per lui non finirà mai, dal momento che rimarrà sempre e comunque il padre di sua figlia, e ciò permetterà ad entrambi di non distruggere mai e poi mai il legame genitoriale, perché si può lasciare un partner ma non un figlio!