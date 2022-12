Carlo III ha un difetto imbarazzante: il diametro è davvero un problema per lui

Come ormai ben sappiamo è stato il figlio Carlo, adorato dalla compianta madre Elisabetta, a succederle sul trono, sebbene il popolo inglese avrebbe preferito che tale incarico fosse stato coperto subito dal suo amato figlio primogenito William. E ora c’è un altro dettaglio che riguarda il nuovo sovrano e che sta preoccupando ma -nel frattempo- facendo pure sorridere l’intero Regno Unito.

La Stampa non ha mia smesso di chiacchierare sul conto della mitica Royal Family, ma ora nel mirino non ci sono le pecore nere, ovvero Harry e Meghan, bensì Re Carlo III e la sua Camilla…

Quando Elisabetta se ne è andata da questo mondo, ha lasciato indubbiamente un vuoto incolmabile, non solo nei cuori pulsanti dei suoi sudditi , ma di tutti quanti, dal momento che è stata un personaggio a tuttotondo e una donna molto carismatica, che non sarà mai dimenticata e che certamente sarà studiata sui banchi di scuola.

Capite bene che prendere il suo posto sul trono non deve essere stata una cosa facile, lo sa bene il figlio Carlo III che ha assunto il ruolo a più di 70 anni di età, nonostante in molti si aspettassero che abdicasse in favore del primogenito figlio William, nato all’interno del suo passato matrimonio con la compianta Lady D.

Ma così non è stato e ora lui è il nuovo Sovrano, mentre Camilla è la Regina Consorte. Tuttavia, la vera incoronazione con tanto di cerimonia pomposa avverrà solo a maggio 2023, ergo Carlo non ha ancora indossato fisicamente parlando la corona.

La corona? Gli sta stretta!

Ed è proprio in questo ambito che è nata una grande curiosità, diventata in men che non si dice virale nel Web, visto che stiamo parlando di un personaggio tanto in vista. Pertanto qualsiasi cosa lo riguardi fa sempre molta notizia. Di che cosa si tratta?

A quanto pare lui avrebbe già fatto le prove, vista l’immensa portata dell’evento, e nel farle avrebbe avuto un’assai sgradita sorpresa: quando ha provato a indossare la corona si è notato che non riusciva a farlo, dal momento che gli stava fin troppo stretta. Pertanto sarà necessario farla appositamente allargare a livello di diametro.

E questo è un fatto molto curioso che ha fatto pertanto molto chiacchierare in Inghilterra, anche se c’è da dire che nel corso del tempo essa ha subito svariati cambiamenti, dunque non sarebbe la prima volta che bisognerebbe apporre delle modifiche, ma resta comunque il fatto che il Gossip impazza a più non posso, anche perché, si sa, Re Carlo III è sempre un argomento assai ghiotto in tale direzione e che ci sia anche molto attesa nel vederlo rivestito ufficialmente nel ruolo di sovrano.