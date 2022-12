Avete mai visto il guardaroba di Chanel Totti? La 15enne fa invidia a tutte

La secondogenita di Francesco Totti e di Ilary Blasi, ovvero la bellissima Chanel, che oggi ha 15 anni, è diventata in men che non si dica un personaggio molto seguito sui Social, in particolare su Instagram e su Tik Tok, dove crea contenuti assolutamente esclusivi che diventano in men che non si dica virali.

Tra l’altro la ragazza ama sovente apparire in scatti e video in compagnia del suo amatissimo papà con il quale ha uno splendido rapporto. Dalla sua celebre mamma, oltre ad aver preso una clamorosa somiglianza fisica, ha anche acquisito la passione per i vestiti e per la Moda. E ora che ci mostra il suo guardaroba non possiamo che esserne ben invidiose!

Sa di essere bella e come tutte le sue coetanee le piace scattarsi selfie ovunque e poi postarli o caricarli sui Social. Ama giocare con le immagini e fare clip con le quali divertirsi per dare in pasto ai suoi followers qualcosa di speciale. Poi il fatto che sia la figlia di un mito vivente del calcio italiano e di una conduttrice molto amata dagli italiani, le permette di essere sempre sulla cresta dell’onda.

Chiaramente ora la ragazza, come i suoi fratelli, non sta vivendo un gran momento nel suo privato dal momento che vedere separarsi i propri genitori, dopo tanti anni di matrimonio, non è una cosa molto facile da accettare e nemmeno indolore. E il fatto che le riviste di gossip continuino a parlare di loro, non aiuta di certo in tale direzione.

Certo, ora forse Chanel sarà più serena nel sapere che entrambi stanno bene e che si sono ricostruiti una vita dal punto di vista sentimentale, ma resta in ogni caso il fatto che i suoi amati genitori non vivano più sotto lo stesso tetto con lei e i suoi adorati fratelli Cristian e Isabel.

Il sua guardaroba? Il top!

Lei è rimasta nella casa di famiglia all’ Eur mentre il suo papà ha preso una nuova dimora, sita sempre a Roma, dove sta per andare a vivere con Noemi Bocchi, la sua nuova compagna, con la quale non si nasconde più. La sua bellissima mamma ha iniziato a frequentare un affascinante imprenditore tedesco e per ora fa spola tra Roma e Francoforte per vederlo. E lei? Lei cerca di vivere una vita come tutte le ragazze della sua età tra scuola, nuovi amori, Social e tanti altri interessi tra cui il Fashion.

E così eccola pronta a mostrarci, tramite un selfie, il suo guardaroba che troviamo posto esattamente alle sue spalle. Per prima cosa possiamo notare che i vestiti sono tutti ben ripiegati nei vari ripiani e appesi con grazia. E ciò merita un sincero applauso dal momento che non è da tutte le ragazzine avere tali accortezze!

I cassetti sono ben chiusi e ciò ci fa intuire che non siano strapieni di indumenti. E anche questo è un dato positivo che donata il grande ordine e la scelta assai oculata dei capi da acquistare. Insomma, Chanel ha davvero un guardaroba da far invidia a tutte, visto che è il top!