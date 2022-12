Se metti questi alimenti nel microonde sei pazzo: diventano altamente tossici!

Il microonde non manca praticamente mai nelle nostre cucine e lo usiamo più volte al giorno. Non abbiamo voglia di accendere il forno, anche se in inverno e in tardo autunno, quando il fresco si fa sentire, non è male poter usufruire anche di questa forma di calore. Ma la fretta sia sa, a volte ci fa prendere altre strade.

E così, talora senza rendercene nemmeno conto, ecco che abbiamo con il nostro microonde un rapporto un po’ troppo stretto e che ci fidiamo talmente di lui da cuocerci praticamente qualsiasi cosa. Ma dovremmo fare molta più attenzione in tale direzione dal momento che alcuni alimenti mai e poi mai dovremmo inserirli in esso dal momento che potrebbero diventare tossici!

Abbiamo del pane che abbiamo acquistato qualche giorno fa ma la sera stessa del nostro acquisto abbiano notato che stava diventando un po’ troppo duretto. Impossibile mangiarlo ma ci dispiace anche molto buttarlo via in tempi di crisi così forti, dove lo spreco, soprattutto quello alimentare, è certamente da evitare al massimo grado.

Allora pensiamo bene di congelarlo e mangiarlo il giorno dopo o quelli successivi e con il preciso obiettivo di gustarlo appena lo abbiamo prelevato dal congelatore, lo inseriamo nel nostro microonde.

E’ un gesto che facciamo abitualmente in tantissimi ma che non andrebbe fatto, perché i prodotti lievitati, quindi non solo il pane ma anche per esempio pizze o focacce, in tale maniera perdono il loro sapore e sostanzialmente di afflosciano. E’ bene dunque, dopo averli prelevati dal congelatore o dal freezer, lasciarli scongelare a temperatura ambiente e solo dopo inserirli nel microonde.

Il microonde è nemico delle uova e di alcune verdure

Altro alimento assolutamente da non inserire nel nostro elettrodomestico del cuore sono le uova intere, con tanto di guscio, perché esse potrebbero esplodere! Ma al di là di questi consigli ci sono altri alimenti che possono addirittura diventare tossici, qualora scegliamo tale procedimento di cottura, sapete quali sono? Non lo immaginereste mai.

In primis la frutta congelata, dal momento che se riscaldata nel microonde, rischia di sviluppare in men che non si dica sostanze altamente tossiche per il nostro organismo. Occhio poi alle patate così come al peperoncino, che amiamo utilizzare per dare un tocco di più di sapore ad alcune pietanze, poiché entrambi potrebbero sviluppare il botulino, che altro non è che una sostanza tossica e molto dannosa per la nostra salute. Anche i funghi non andrebbero mai e poi mai inseriti nel microonde, se non prima scongelati, dal momento che potrebbero causare gravi problemi allo stomaco e gonfiori.

Vietatissimo è anche inserire nel microonde la lattuga a foglia verde, dal momento che i suoi ioni nitrati si trasformano poi in nitrosammine, che sono molto dannose per la nostra salute. Infine, occhio alla carne di pollo, che non può essere cucinata all’interno del nostro elettrodomestico poiché il calore raggiunto da esso non è sufficiente per eliminare tutti i numerosi batteri presenti all’interno dell’alimento.