Addio acqua in bottiglia: ecco come risparmiare migliaia di euro all’anno

“Se vi è una magia su questo pianeta, è contenuta nell’acqua”, la frase di Loren Eiseley racchiude al meglio l’importanza di essa per l’essere umano. Non sarebbe possibile vivere sulla Terra se non ci fosse l’acqua, dove hanno avuto origine i primi organismi. Qualcuno riempie sempre il carrello della spesa con bottiglie e probabilmente il portafoglio ne risente. Ecco un modo per risparmiare.

Il termine “acqua” deriva dal latino aqua ed è un liquido che ha catturato l’interesse di tante persone che l’hanno reso oggetto di studio. Solo nel XVIII secolo gli scienziati Lavoisier e Cavendish affermarono che è costituito da idrogeno e ossigeno. La prima scomposizione di questi due costituenti si è avuta nel 1800 grazie al chimico William Nicholson con il cosiddetto processo di elettrolisi. Si presenta in natura allo stato solido, liquido e aeriforme. È un buon isolante elettrico e anche solvente.

Gioca un ruolo fondamentale per tutti gli esseri viventi che popolano il nostro pianeta. Il 65% di acqua rappresenta la massa corporea di un individuo e ciò conferma appunto la sua importanza. Purtroppo nei prossimi anni potremmo avere dei problemi perché non disponibile con la stessa quantità di oggi. Di conseguenza dovremo farne buon uso. Per adesso qualcuno vorrebbe trovare un rimedio per poter risparmiare sull’acquisto. Ecco una valida soluzione.

Il filtro da applicare al rubinetto

In realtà ci sarebbe più di un rimedio da prendere in considerazione. Uno di questi è il filtro che garantisce un sistema di filtraggio. Esso riduce la presenza di cloro e di altre sostanze che potrebbero alterare il gusto dell’acqua. Si potrebbero utilizzare degli appositi filtri al carbonio attivo. Il tutto per evitare dei rischi per la propria salute.

Un’altra soluzione: il depuratore

Un altro saggio consiglio da prendere in considerazione è quello di acquistare un depuratore con varie fasce di prezzo. Si parte da 100 euro per arrivare ai 200 euro se si vogliono acquistare i modelli più sofisticati e potenti. In questo modo intorno ai 50 euro al mese si può risparmiare e se moltiplichiamo per 12 mesi noteremo che la cifra del denaro non speso sarà sorprendente.

Molti chiedono quanto tempo dura un depuratore e quanto costa l’installazione. Nel primo caso non c’è una data fissa, dipende dall’uso che si fa e soprattutto dalla manutenzione che bisogna fare ogni anno che si aggira intorno ai 90 euro. Per quanto riguarda la seconda questione il prezzo di installazione può variare tra 200 e i 700 euro.