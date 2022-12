Aurora Ramazzotti irriconoscibile: a pochi mesi dal parto stravolge il suo look

Aurora Ramazzotti, come ormai ben sappiamo, è in attesa del suo primo figlio dallo storico compagno Goffredo Cerza. I due sono sempre più uniti e innamorati, oltre che – a dir poco- al settimo cielo al pensiero di diventare genitori a febbraio. Ma ora la ragazza ha deciso di cambiare look a livello di chiome… A cosa è stata dovuta questa scelta? I fan provano a indagare…

Quando la sua bellissima e celebre mamma, ovvero la magnifica Michelle Hunziker, ha deciso di darci un taglio, era praticamente giunta ai ferri corti con il suo secondo marito. E Aury perché ha deciso di compiere pure lei questo stravolgimento di immagine? Che cosa c’è sotto?

La ragazza, che è davvero seguitissima sui Social, e ora, da quando si sa che è in dolce attesa, lo è ancora di più, ama mantenere un filo pressoché costante con i suoi fan, che sono decisamente numerosi, sia con foto che con video, dove racconta la sua quotidianità e la sua felicità, che è assolutamente palpabile e incontenibile, della gravidanza.

Lei è un vero vulcano e non si ferma mai, non per nulla fa molto sport, soprattutto in piscina, anche se ora cerca comunque di non sforzarsi troppo per il bene del suo piccolino che verrà al mondo, tra un paio di mesi, per l’immensa gioia non solo sua e del suo storico fidanzato, ma anche di papà Eros e di mamma Michelle che saranno, come ha rivelato l’accorto Alfonso Signorini dalle pagine di Chi, dei ” nonni rock”.

E il cantautore romano, che è ancora amatissimo in tutto il mondo, ha espresso tutta la sua contentezza a riguardo anche durante la sua recentissima ospitata nel salotto di Domenica In ove ha anche parlato della sua lunga e brillante carriera e delle donne che ha sposato, ovvero la già nominata Michelle e Marica Pellegrinelli, con le quali ha messo al mondo dei figli. Ma ora che è single, i suoi occhi a forma di cuore sono solo per la sua figlia primogenita Aurora e per il nipotino, che sarà un bel maschietto, e che lui non vede l’ora di tenere in braccio.

Aury cambia look che cosa c’è sotto? La verità

E mentre il suo famosissimo papà sogna ad occhi aperti la nascita dei piccolino, lei che fa? Va dal parrucchiere e cambia look! Ha forse deciso di adottare anche lei un caschetto come la sua mamma, mantenendo i capelli comunque scuri? A quanto pare no, come ha rivelato lei ha semplicemente provveduto a farsi dare una leggera sforbiciata e a farsi coccolare da una bella piega, niente di più, niente di meno!

Dunque nessun cambio a livello di chiome, che sovente nascondono un reale e puntuale bisogno di cambiamento di una donna anche all’interno della propria vita, per lei, ma solo la necessità di provvedere, come è anche giusto e normale che sia, a farsi dare una bella sistemata ai capelli al fine di sentirsi più in ordine e sempre più affascinante.

Tra l’altro la ragazza, che è giunta ormai al settimo mese, ha ovviamente un bel pancino super evidente, ma è comunque in super forma fisica grazie alle tante nuotate che ama fare pressoché ogni giorno che sono un vero toccasana anche per la mente. Insomma, possiamo ben dire, che lei è davvero una mamma bellissima!