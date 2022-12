Riesci a trovare il gatto nell’immagine? Questo test d’intelligenza sta facendo diventare tutti pazzi

I rompicapi fin dai tempi del primo e lungo estenuante lockdown che ci ha persi tutti in contropiede vanno sul Web e soprattutto sui Social alla grande. E ora ce ne sta uno che sta facendo particolarmente incuriosire gli internauti, per via dell’intruso.

Si tratta di un gatto che furbescamente e simpaticamente si è nascosto all’interno di una vera e propria folla umana. E tu riesci a stanarlo? Ma attenzione perché è davvero pochissimo tempo!

Come possiamo notare fin da subito siamo innanzi a un’immagine ben fatta a livello grafico, che è stata infatti realizzata da professionisti del settore, nonché da ottici indipendenti, al fine di verificare in maniera semplice, schietta e sincera, quanto siano realmente veloci gli occhi delle persone nel notare alcuni particolare che effettivamente sono stati ben messi.

E questo test, che è molto divertente, può anche mandarci in crisi, anche perché chi solitamente ha la vista molto scaltra e acuta, può faticare e non poco a stanare il micio che in effetti si mimetizza con grandissima maestria nell’immagine proposta.

Se poi aggiungiamo che per arrivare alla soluzione finale, quindi per tentare di risolvere questo particolare rompicapo, si ha del tempo a disposizione davvero spiccio, la situazione diventa davvero bella tosta. Pertanto siamo sicuri che alcuni di voi decideranno di gettare la spugna. Ma sarebbe un vero peccato!

Stana il micio in 36 secondi

Difatti avete non più di 36 secondi per risolvere l’enigma, ma sappiate che esistono persone che sono riuscite a risolverlo in soli 4. Dei fenomeni, certo! Ovviamente prima di tentare è opportuno azionare come si deve il cronometro al fine di non barare. E ora che vi abbiamo detto come funziona il gioco, perché tale deve essere considerato, siete pronti a sfidarvi e aguzzare al massimo la vista?

In ogni caso se accettate la sfida non fatevi mai e poi prendere dal panico, perché esso è anche in tale frangente un cattivo consigliere, e quindi se diventa troppo prepotente, può anche ingannare i nostri occhi, che apparentemente avrebbero già trovato da qualche secondo la soluzione.

Ma se non l’avete trovata non abbattetevi perché era veramente difficile trovarla. In ogni caso vi sveliamo ora noi, cerchiandolo di rosso dove si trova il delizioso intruso. Potete notare che si è nascosto in basso a sinistra. E ora vi consigliamo, se vi siete divertiti, pur non essendo magari riusciti a trovare il micio di proporlo ad amici e parenti e di divertirti nell’osservarli nell’atto di risolvere l’enigma.