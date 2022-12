Clizia Incorvaia, la suocera spara a zero sulla sorella: “La conosco e come ragazza è…”

La splendida Eleonora Giorgi, mamma di Paolo Ciavarro, nonché suocera di Clizia Incorvaia, con la quale ha un meraviglioso rapporto, in nome della sua innata schiettezza, ha deciso di dire la sua anche su Micol, la sorella della nota influencer, ora concorrente del Grande Fratello Vip.

I telespettatori della settima edizione del padre di tutti i reality, condotta anche a questo giro dal camaleontico Alfonso Signorini, sono davvero molto curiosi di sapere che cosa ne pensa, senza se e senza ma, la nota attrice della concorrente, che ha dalla sua parte una bellezza decisamente notevole, oltre che un caratterino davvero niente male!

Come molti si ricorderanno il programma un paio di anni fa è stato assai galeotto per far conoscere Paolo Ciavarro, figlio del mitico Massimo, e di Eleonora Giorgi, che a sua volta è entrata nella Casa, e l’influencer Clizia Incorvaia, che, quando si sono incontrati, aveva già alle spalle un matrimonio finito e una bambina di nome Nina.

Poi i due, a gioco finito, hanno dovuto vivere distanti per via dei vari lockdown e come ci si è potuti muovere, hanno dimostrato di voler fare sul serio, prendendo casa insieme a Roma. Il loro amore è diventato talmente forti da portarli a decidere di diventare genitori del piccolo Gabriele.

Ovviamente pazzi di gioia sono stati i nonni, in particolare Eleonora che non ha mai nascosto il suo più vivo desiderio di tenere fra le braccia un nipotino, e che ha sempre pensato che Clizia fosse la donna giusta per il suo secondogenito.

Il pensiero di Eleonora su Micol: ” La conosco come…”

Le due poi vanno d’amore e d’accordo e dichiarano a spron battuto di essere pure molto simili caratterialmente parlando. Sovente amano immortalarsi insieme in alcune foto, in alcuni casi semplici selfie, mentre altre volte ci vogliono stupire con video creati ad hoc dove sono pure in grado di farci molto divertire. Ma se con Clizia va tutto ok, con la sorella di lei come stanno? Che ne pensa davvero l’attrice di lei?

“ La conosco come una ragazza assennata e ha confermato di esserlo. Basta il suo carisma a garantirle la scena”, ha rivelato l’artista durante una sua recente chiacchierata ottenuta con Novella 2000. Insomma, a quanto pare le due sister le piacciono come persone e lei fa il tifo, e pure assai sfegato, per Micol che è da poco entrata a far parte del padre di tutti i reality.

Ora in molti si chiedono se è prevista anche una bella entrata della sorella Clizia o magari della stessa Eleonora. Del resto quest’anno al Gf Vip le sorprese non finiscono mai!