Brutta mazzata per Leni Klum! Flavio Briatore (il padre) l’ha fatto solo per il secondo figlio

Flavio Briatore, oggi ufficialmente single, ha compiuto un gesto, che non è passato di certo inosservato, molto particolare e dolce nei confronti del figlioletto Nathan, nato dal suo amore con la bellissima Elisabetta Gregoraci, ma non di Leni, la ragazza che è frutto della sua passata relazione con la super top Heidi Klum e che lui non ha mai davvero riconosciuto.

E dopo che lei deve vivere anche lo smacco, oltre che l’immenso dolore, di non possedere il suo cognome, ora deve subire l’ennesimo smacco che le ha fatto intendere quanto sia speciale il legame che il padre ha con il secondogenito.

Il manager frequenta con una certa assiduità Nathan Falco che cresce come un ragazzino felice e sereno, nonostante i suoi tanto celebri genitori, non stiano più insieme da un pezzo. La sua mamma poi, la showgirl e attrice Elisabetta Gregoraci, si è rifatta una vita dal punto di vista sentimentale, ma è comunque presentissima per lui.

Inoltre ha un bellissimo rapporto con il suo ex, nonché padre della sua unica creatura, come hanno ampiamente testimoniato una miriade di scatti che immortalano entrambi felici in compagnia del loro figlioletto durante riunioni o cene di famiglia, feste e vacanze estive.

E così in molti, soprattutto i più romantici, hanno iniziato a sognare e a sperare in un bel ritorno di fiamma che non c’è mai stato dal momento che i due ora come ora sono soltanto ottimi amici, anche se resteranno ovviamente per sempre legati per via di loro figlio.

Un omaggio a Nathan, ma per lei nulla…

Ma Flavio ha anche un’altra figlia, un po’ più grande, e che svolge la professione di modella con enorme successo. E in questo ha indubbiamente seguito le orme materne dal momento che la madre, che oggi svolge anche il ruolo di manager per la sua creatura, è stata una super top model. La ragazza si chiama Leni e la mamma Heidi Klum.

La giovane non ha mai veramente vissuto il suo padre naturale che- lo ribadiamo nuovamente- non le ha mai dato nemmeno il suo cognome ma è comunque cresciuta serena. Ma ora ha dovuto vivere un nuovo affronto dal momento che Flavio ha realizzato un bel tatuaggio in onore del figlio Nathan Falco, ma non per lei.

Tra l’altro il disegno, che doveva rappresentare un falco, è stato anche preso di mira da molti utenti che non hanno particolarmente gradito la sua idea. E uno ha pure osato dire che sembra ” un pollo”.